Zloději ve Středočeském kraji řádí dál. ‚Přivezu policisty,‘ slíbil Hamáček. V Jesenici o tom nic neví

Zlodějský gang středočeským policistům stále uniká. Od ledna navíc zaznamenali dalších 163 vloupání do rodinných domů. Policie proto do kraje dočasně přemístila 40 lidí a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který Jesenici navštíví v pátek, řekl serveru iROZHLAS.cz, že do kraje přiveze další policisty. Na Jesenicku ale o jeho plánech nevědí, podle velitele místní policie Miroslava Rybníčka chybí hlavně stálí zaměstnanci. Praha/Jesenice 17:00 20. února 2020

V Jesenici u Prahy, tedy v jedné z obcí, kterou na konci minulého roku zasáhla vloupání do rodinných domů nejvíce, postrádají podle místního místostarosty Martina Kuruce (ODS) zhruba třetinu policistů. „Chybí nám tady devět policistů do plného stavu,“ upřesnil serveru iROZHLAS.cz velitel jesenické policie Miroslav Rybníček.

O tom, že by k nim měly nyní přijít další posily, ale ani jeden z nich nic neví. „Už předtím sem byly naplánované nějaké posily, které sem jezdí,“ popsal Rybníček s tím, že policisté hlídají obec kvůli krádežím. Ve Středočeském kraji potom podle mluvčí krajské policie Vlasty Suchánkové chybí celkem 407 lidí proti plánovaným 3895.

I když v Jesenici před dvěma týdny došlo například k vloupání do skladu, celková situace ve městě se podle Rybníčka uklidnila. V celém kraji ale do 14. února středočeská policie zaznamenala 163 vloupání do rodinných domů. Za první měsíc a půl letošního roku se tak stala zhruba pětina podobných vloupání co vloni, kdy jich kriminalisté vyšetřovali 791. V porovnání s rokem 2018 je to dokonce čtvrtina.

Hamáček: Dělají maximum

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka ale dělá středočeská policie maximum. Důvodem, proč se v kraji vloupání rozmohla, je podle něj nedostatek personálu. „Není tam tolik policistů, kolik by tam mělo být. I když teď krátkodobě ano, protože jsme je posílili z jiných krajů,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz, proč dochází v poslední době v kraji k tolika vloupáním.

I proto se rozhodl v pátek dvě obce na Jesenicku navštívit. „Přivezu jim nové policisty,“ řekl. „Bezpečnostní situace se zlepší, když tam bude sto procent policistů a ne osmdesát,“ dodal. Situaci chce ministr řešit náborovými a stabilizačními příspěvky, nepočítá ale s tím, že by se jim stavy podařilo v nejbližší době naplnit.

Prozatím se do kraje přesunulo 40 policistů z Jihočeského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje. „Přesuny jsou reakcí na několik okolností, mezi které patří například personální stav či aktuální bezpečnostní témata, za která považujeme mimo jiné majetkovou trestnou činnost,“ vysvětlila redakci mluvčí středočeských policistů Suchánková. Do kdy budou posily v kraji, zatím podle ní není možné říct.

Komunikace se starosty?

Hamáček také redakci řekl, že je „ve styku s jednotlivými starosty“. To ale starosta Jesenice Pavel Smutný (STAN) popřel. „Pan ministr pouze písemně odpověděl, a to velmi obecně, na moji žádost o řešení podstavu Policie ČR v našem regionu,“ napsal Smutný redakci s tím, že ho ministr v dopise ubezpečil, že policie dělá k maximum, aby pachatele dopadla.

Gang, který v Jesenici řádil na konci minulého roku, ale podle Suchánkové ještě policie nedopadla. Už dříve řekl náměstek středočeské policie Jan Krejčí serveru iROZHLAS.cz, že organizovaných skupin, které ve Středočeském kraji loupí v rodinných domech, může být i víc.

Podle informací, které zatím policie zveřejnila, jsou zloději velmi rychlí, vyloupení jednoho domu jim trvá jen několik minut a zpravidla si odnáší šperky nebo hotovost. Většinou se do objektů dostanou okny nebo balkonovými dveřmi, které vypáčí.

Například v Želivci nebo v Choceradech ale na začátku února došlo i k několika vloupáním, které podle Suchánkové nejspíš středočeský gang na svědomí nemá. Ani ty se ale zatím policii nepodařilo objasnit.