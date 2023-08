Výhrůžky i násilí. To vás může čekat, když v lese na Českobudějovicku narazíte na kopáče vltavínů

Lesy v okolí Ločenic a Nesměně na Českobudějovicku už řadu let drancují ilegální kopáči vltavínů. Nejenže po nich zůstávají až pět metrů hluboké jámy, ale svým nevybíravým chováním a agresivitou ohrožují místní, kteří je potkají. Přesně to na vlastní kůži zažil reportér Českého rozhlasu, který se vydal do lesa náhodně ve všední den dopoledne.

