Praha uzavře od 16.00 náplavky. Důvodem je další upouštění vody z vltavské kaskády

Pražský magistrát kvůli upouštění vody ve vltavské kaskádě a zvyšující se hladině Vltavy uzavře náplavky. Lidé na ně nebudou smět od středy od 16.00 do odvolání. Po středečním jednání povodňové komise hlavního města to sdělil mluvčí Vít Hofman. Zastaveny budou nadále přívozy P1 a P2 přes Vltavu. Zavřena jsou od Vánoc vrata na Čertovce a nově se uzavře i podchod v ulici K Loděnici na Zbraslavi nebo vrata u hotelu Four Seasons.

Praha 15:18 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít