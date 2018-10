Jako Trojská lávka nebo Janov. Most v Praze na Vltavské se bude bourat, zatím jej firma podepře

Most na Vltavské, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. Řekla to ve středu mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru.

Praha 10:12 24. října 2018