Most poblíž metra Vltavská je kvůli bezpečnosti uzavřen. Jeho stav se náhle zhoršil

Kvůli zhoršení stavu silničního mostu nad stanicí metra Vltavská bude od úterní půlnoci nejméně na týden uzavřena část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště. Most podjíždějí tramvaje od Vltavské na Strossmayerovo náměstí, které v době výluky rovněž nepojedou. Praha 18:02 23. října 2018 Most na Vlatavské, který musel být kvůli bezpečnosti uzavřen. | Zdroj: TSK

Z úterý o uzavírce informovala Technická správa komunikací (TSK), která se stará o pražské silnice. V době uzavírky bude nutné most, který je v havarijním stavu, podepřít.

Uzavírka se bude týkat části mostu, která vede z centra směrem k Výstavišti. V opačném směru auta jedou po samostatné mostní konstrukci, která není ve stavu, kdy by bylo nutné ji uzavřít. Na zhoršení stavu mostu dnes upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. Podle výsledků je konstrukce v havarijním stavu.

Z bezpečnostních důvodů musí nyní TSK zajistit podepření mostu. „Nejpozději zítra (ve středu) budeme znát dodavatele, který most podepře, a budeme se snažit, aby se nejpozději do týdne mohly na Vltavskou vrátit tramvaje i pěší,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka. Kvůli špatnému stavu muselo město už v lednu dočasně zavřít pro auta i tramvaje Libeňský most.