Silnější podpěry. Most u Vltavské bude pro řidiče od soboty zavřený, neprojedou také tramvaje

Od soboty neprojedou řidiči v Praze při cestě do Holešovic po mostě v Bubenské ulici. Část konstrukce u stanice metra Vltavská bude uzavřená až do 24. února. Silničáři budou instalovat pod mostem silnější podpěry. Ty nahradí provizorní zajištění, které most podepírá od října.

