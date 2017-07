Vnitro chce kvůli občankám s čipem dalších 982 milionů. Důvodem jsou vyšší náklady

Ministerstvo vnitra potřebuje kvůli uzákonění plošného vydávání občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem do roku 2025 o zhruba 982 milionů korun navýšit částku na zabezpečení vydávání průkazů. V materiálu, který příští týden projedná vláda, vnitro přibližně patnáctiprocentní růst potřebné sumy zdůvodňuje výrazným navýšením nákladů na výrobu dokladů i na infrastrukturu systému jejich vydávání. Praha 14:48 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanský průkaz - přední strana | Foto: Ministerstvo vnitra ČR

Vnitro v materiálu pro ministry uvádí, že zatímco občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem bylo od roku 2012 konce letošního května vydáno zhruba 32 tisíc, bezplatně vydávaných občanských průkazů bez čipu bylo v té době zhotoveno zhruba 8,72 milionu.

„Jednotkové ceny průkazů s čipem jsou vzhledem k vyšší technické úrovni dokladu výrazně vyšší (cca třikrát)," uvádí materiál. Dodává, že podle výrobce dokladů jsou s vydáváním pokročilejších průkazů navíc spojeny další náklady, které mají zajistit využitelnost funkcí čipu.

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu. Měly by být podle ministerstva vnitra povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti osobně by měly být prostředkem k elektronické identifikaci.

Každý čip občanského průkazu bude mít takzvaný autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Lidé by mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis.

Lidé podle novely zákona budou moci mimo jiné také žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad získají za vyšší poplatek do jednoho pracovního dne, nebo do pěti dnů od podání žádosti. Občanské průkazy s čipem bude stát vydávat zdarma, nyní stojí 500 korun.

Novelu, která plošně zavádí průkazy s čipem, v červnu podepsal prezident Miloš Zeman. Účinnou se stane 1. července 2018.