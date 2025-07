Vnitro roky vyvíjí systém za téměř miliardu. Před plným startem ho chce za stovky milionů předělat

Systém státem garantované sbírky zákonů a prostředí pro jejich přípravu – takzvanou e-Sbírku a e-Legislativu – čeká ještě před plným spuštěním v roce 2026 několik velkých změn. Podle materiálu, který server iROZHLAS.cz získal, se chystá nejen výměna starého hardwaru, ale i podstatný přepis programového kódu systému. Vnitro, které systém spravuje, počítá, že za to zaplatí v příštích pěti letech stovky milionů. Původní zpráva Praha 5:00 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo žádá další stovky milonů na rozvoj systému e-Sbírky a e-Legislativy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo vnitra poslalo ostatním úřadům k připomínkám zprávu „o stavu, plánu rozvoje a migraci“ systému e-Sbírka a e-Legislativa (eSeL), který stát vyvíjí už 12 let a investoval do něj téměř miliardu korun.

„Informace je předkládána jako reakce na potřebu migrace infrastruktury systémů e-Sbírky a e-Legislativy do státního eGovernment cloudu a velké množství inovativních požadavků ze strany uživatelů systému,“ píše se v předkládací zprávě k dokumentu, který by následně měla projednat vláda (k přečtení je na konci článku).

Materiál nastiňuje, že do systému, který se postupně od roku 2024 spouští a měl by být plně funkční až teprve od ledna 2026, bude třeba investovat v následujících pěti letech dalších 453 milionů korun.

„Nejedná se o změnu původního návrhu, ale další nadstavby a rozvoj toho, co se původně ani nepředpokládalo,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Podle ní by změny měly spočívat v tom, že by se pak mělo dát s právním řádem lépe pracovat a systém by se tak stal „nástrojem k debyrokratizaci“.

Jak nicméně z materiálu a odpovědí resortu vyplývá, zásah do současné podoby systému e-Sbírky a e-Legislativy je značný. „Jeho architektura vznikla před mnoha lety, od té doby se vývoj informačních systémů změnil. V době vzniku neexistovalo státní cloudové prostředí, které by šlo využít pro provoz systému, změnily se také nároky na UX a UI (uživatelské rozhraní, pozn. red.), které mají dopad na uživatelskou přívětivost, a je potřeba se této otázce v následujícím období věnovat,“ připouští mluvčí vnitra, že zásah bude muset být rozsáhlejší.

Materiál zmiňuje také nezbytné investice do výměny techniky, které vypočítává na 100 milionů korun. „Hardware byl dodán v roce 2019 s pětiletou udržitelností. Vzhledem k migraci do prostředí státního cloudu bude přeprogramován backend (část systému, která není na první pohled viditelná, ale stará se funkčnost databází a logiku aplikací, pozn. red.), aby byl systém přizpůsoben provozu v tomto prostředí. Spolu s tím by mělo dojít k přepisu a migraci na doménu gov.cz,“ popsala Malá. Právě přechodem na státní cloudové uložiště by se mělo podle ní stomilionové investici, na kterou resort nemá peníze, předejít.

Materiál pak stručně zmiňuje i zapojení AI, tedy nástrojů umělé inteligence. Ty by měly poskytovat pomoc při tvorbě legislativy – například při hledání případů, kdy jednu věc opakovaně upravuje víc předpisů, při strojových překladech předpisů do cizích jazyků nebo při vyhledávání již překonaných předpisů či konkrétních ustanovení.

Jako vyvíjet Bugatti

Systém elektronické a státem garantované sbírky zákonů a systém na tvorbu legislativy (eSeL) vzniká od roku 2013. Nápad na elektronickou sbírku zákonů sahá ale ještě dál – a to až do první dekády milénia.

Vývoj systému měl původně trvat tři roky. Protáhl se ale na dvanáct a plánované náklady na něj vzrostly téměř dvojnásobně na 903 milionů korun. I proto Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) letos na jaře konstatoval, že ministerstvo při jeho tvorbě selhalo. Podobná kritika zaznívala již dříve, ale někdejší šéf projektu a současný předseda Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže Petr Mlsna to odmítal.

„Tvorba systému není vůbec jednoduchá. Kdybych to měl ale přirovnat k jiným podobným projektům, tak tohle je v podstatě unikátní řešení. Jako byste vyvíjel jeden kus Bugatti Veyron nové generace. Není to (Škoda, pozn. red.) Superb, kterého poskládáte z komponentů na běžném trhu,“ hájil před třemi lety zdržení pro iROZHLAS.cz.

Národní kontrolní úřad zdůraznil, že systém eSeL měl vzniknout hlavně z peněz Evropské unie, které měly pokrýt zhruba 81 procent celkových výdajů. Výrazným nárůstem ceny projektu se ale podíl evropských peněz podstatně snížil. „Podíl zapojení evropských fondů se po změnách projektu snížil na 42 procent, zatímco podíl státu se z původně plánovaných 19 procent zvýšil na 58,“ vysvětlil člen kolegia NKÚ Stanislav Koucký s tím, že do prosince 2024 podal resort 22 žádostí o změnu projektu, prodloužení termínu dokončení a zvýšení jeho rozpočtu.

Podle vnitra mohlo za změny termínů a navýšení rozpočtu původní nerealistické nastavení projektu – k prodlužování termínu přispělo i přidávání dalších funkcionalit a proběhlé legislativní změny.

