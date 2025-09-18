Ministerstvo se vyrovnalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů. Vyplatilo jim 44 milionů
Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši deseti milionů korun. Na dotaz novinářů to ve čtvrtek uvedla ministryně Eva Decroix (ODS). Zopakovala, že částka není náhradou škody a že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.
„Dohody o narovnání byly dvě a v obou případech již došlo k vypořádání na základě znaleckého posudku,“ shrnula ministryně. Doplnila, že ještě existují menší kupci, kteří ale podle ní v tomto okamžiku nevznášejí žádné nároky.
- Bitcoinová kauza stála místo jednoho z jejích hlavních protagonistů, ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který na jaře přiznal, že dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie původně zabavila odsouzenému provozovateli darknetového tržiště Tomáši Jiřikovskému. V březnu někdejší Blažkův resort Jiřikovského nabídku přijal a stvrdil darovací smlouvou – bez ohledu na podezření, že by bitcoiny mohly představovat výnos z trestné činnosti. I proto se případem začali zabývat také elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a olomoucké Vrchní státní zastupitelství.
- V celém případu dosud zůstávají slepá místa – například proč se Jiřikovský rozhodl obnos někdejšímu Blažkovu resortu věnovat. A proč si opravdu ministerstvo spravedlnosti myslelo, že je přijetí daru dobrý nápad, když před přijetím daru měli varovat i právníci ministerstva financí. Probíraná je proto i role ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který měl o bitcoinech vědět měsíc před podpisem darovací smlouvy, přesto Blažka před problematickou transakcí varoval až po podpisu.
- O transakci také zcela poprvé promluvil na konci června pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz také znalec Jiří Berger, který byl rozšifrování Jiřikovského zařízení přítomný a vyhotovil o něm záznam. Rozporoval tvrzení, že by znalci byla technika předávána zabezpečená a že by rozšifrovával více kusů techniky.