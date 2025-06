‚Ať si uřvanci dávají na billboardy lži.‘ Pomluvy v kampani budou bez pokut, vnitro na změnu nebude dál tlačit

Za zveřejňování nepravdivých či hrubě urážlivých informací v předvolební kampani nebude hrozit postih. Senátoři to tento týden schválili těsnou většinou. Jednotlivé případy by tak měl stejně jako dosud řešit soud. Dvoumilionovou sankci za uvádění lží a pomluv přitom původně prosazovala vláda. Poslanci ji ale už při projednávání ve Sněmovně vyškrtli. Resort vnitra, který návrh připravil, výsledek respektuje a nebude dál na změnu zákona tlačit. Doporučujeme Praha 7:00 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo vnitra navrhovalo přestupkovou odpovědnost za zjevně nepravdivé či hrubě urážlivé zveřejněné informace ve vládním návrhu zákona o volebních kampaních. Zákonodárce se však s touto konstrukcí neztotožnil,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Hana Malá.

„Ministerstvo vnitra bude plně respektovat výslednou podobu zákona, která vzejde z legislativního procesu,“ doplnila Malá. Po Sněmovně se s možným finančním postihem za lži a pomluvy v kampani tedy neztotožnil ani Senát. Návrh změny zákona musí ještě podepsat prezident.

Těsná většina

Úprava volebních pravidel přitom v horní komoře prošla jen velmi těsně. Pro poslaneckou verzi zákona zvedlo ruku 39 senátorů ze 73 přítomných. Na plénu se o ní také živě debatovalo.

„Selský rozum mi říká, že lhát a urážet se nemá. Ale ať si tedy uřvanci dávají na billboardy lži těžkého kalibru,“ prohlásila například senátorka Ivana Váňová (KDU-ČSL), která se během hlasování zdržela.

Proti přijetí se vyslovil třeba lidovecký senátor Jiří Čunek. „I kdyby byl soudce anděl, bude pro něj náročné rozhodnout, zda má vstoupit do demokratických voleb a zrušit je,“ řekl s tím, že postihování lží soudní cestou je pro něj nejhorší řešení.

Podporu naopak avizoval senátor STAN David Smoljak. Současně však upozornil, že důvodem pro nepřijetí by nemělo být to, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který by měl posléze přestupky posuzovat, na to nemá dostatečnou kapacitu.

Dohledový úřad

Šéf dohledového úřadu František Sivera podle svých slov už dříve upozorňoval na to, že řešení přestupků v oblasti lživé a pomlouvačné kampaně by nebylo vůbec jednoduché, navíc by to zabralo hodně času.

„Posuzovat lži a pomluvy a hlavně zdůvodnit, zda se prokázalo, že se jedná nebo nejedná o přestupek, není zase tak jednoduché. Musíte zmapovat, z čeho vyřknutý názor vycházel, posoudit zdroje, interpretaci, důvody a záměry účastníků sporu a to samozřejmě vyžaduje odborníky. Volební kampaně probíhají v podstatě každý rok a to často vícero voleb v jednom roce, tzn. výskyt takových situací se přepokládal velice četný.“ František Sivera (předseda dohledového úřadu)

„Možný závěr bude možné ve většině případů učinit až po proběhlých volbách a následně v celé řadě případů budou strany sporu požadovat rozhodnutí soudu,“ řekl pro iROZHLAS.cz Sivera s tím, že po proběhlých diskusích ho výsledek v Senátu nepřekvapil.

Podle Sivery navíc už dnes existují rozsudky soudů, podle nichž musí být kandidáti připraveni v kampani „na emočně silnější, ostřejší výroky, a proto se lži a pomluvy velice obtížně posuzují“.

Podpora ministra

U řečnického pultu v Senátu vystoupil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten se i přes osobní nesouhlas s vyškrtnutím sankce zasazoval o to, aby senátoři danou verzi přijali beze změny.

„Respektuji, jak Sněmovna rozhodla. Při té obrovské většině nepovažuji za perspektivní to vracet. Domnívám se, že Poslanecká sněmovna by v tomto případě stejně rozhodla tak, jak původně rozhodla,“ vysvětlil. Celý senátorský klub STAN tak nakonec upravený návrh podpořil.

I v Senátu přitom byla snaha sporné ustanovení do zákona vrátit. Během projednávání v ústavně-právním výboru se o to snažil Stanislav Balík (nez.) z klubu ODS a TOP 09, ovšem bez úspěchu.

„Navrhoval jsem, aby zjevné lži a pomluvy mohly být posuzovány jako přestupek. Neprošlo to. Plénum nakonec schválilo těsnou většinou zákon ve sněmovní verzi, takže se na pozměňovací návrhy nedostalo,“ napsal v SMS.

Senát se nepřiklonil ani k požadavku ústavně-právního výboru zachovat dosavadní úpravu dvoumilionového limitu na kampaň pro senátní volby. Výbor tím chtěl nahradit úpravu, která limit nově stanoví jako součin dvou milionů korun a počtu volebních obvodů, v nichž byla zaregistrována kandidátní listina příslušné kandidující volební strany.