S nemocí bojuje smíchem a ráda by poznala nové lidi. Co si přejí senioři v projektu Vnoučata na přání?

Seniorům v domovech nejvíce chybí společnost. 78letá Olga pomalu ztrácí paměť, s nemocí bojuje smíchem a potřebovala by, aby za ní do Domova Alzheimer v Karviné-Darkově přišel někdo mladší a třeba si jen popovídal a společně se zasmáli. I ona je součástí projektu Českého rozhlasu Vnoučata na přání. Karviná 10:19 5. dubna 2018

Paní Olze dělá jakákoliv návštěva radost. V minulosti pracovala v laboratoři a poté byla zdravotní sestrou. „Byla jsem zvyklá být mezi lidmi a moc ráda na to vzpomínám,“ svěřila se.

Natáčení v jejím pokoji doprovází výbuchy smíchu. Právě smích je pro Olgu obranou hrází, ztrácí totiž paměť a jako zdravotnice ví, co ji čeká. „Zůstala jsem v baráku sama, hlava mi přestala pracovat a už to není, co to bylo. Už nemůžu, jsem prakticky odepsaná. Tak jsem se sem dostala. Nevěděla jsem, že tak dopadnu, teď už zapomínám hodně,“ popsala.

I proto by Olga dobrovolníky potřebovala, chtěla by také poznat nové lidi. „Paní Olga je společenská, komunikativní, klidná. Má ráda lidi. Potřebovala by parťáka, který by se s ní smál, chodil na procházky. Baví ji to a smíchem zakrývá svou nemoc. Hodně si ještě uvědomuje, snaží se fungovat normálně,“ řekla sociální pracovnice Maria Šindlerová.

Paní Olgu dobře zná a ví, že právě u ní by byl dobrovolník na dobrém místě. „Věřím tomu, že kdyby dostala nějakého dobrovolníka, byla by neskutečně šťastná. Rodina ji navštěvuje, my s ní komunikujeme, chodí do společnosti, ale myslím, že takového parťáka by určitě uvítala,“ vysvětlila Šindlerová.

Podle ní by dobrovolník mohl také zpomalit progresy její nemoci. „Zjistí, že nejsou sami, že je tu někdo i pro ně, takže úplně jinak fungují,“ dodala.

Vnoučata na přání Spočítali byste, kolikrát za den s někým mluvíte, telefonujete, něco řešíte? Je toho někdy tolik, že člověk pak nejraději vyhledává ticho. Jenže společnost naopak chybí osamělým klientům v domovech pro seniory. A dobrovolníků, kteří by za nimi zašli, je v Česku málo. Proto se Český rozhlas rozhodl je najít. A to v pokračování kampaně Ježíškových vnoučat - tentokrát pod názvem Vnoučata na přání. Přihlásit se do projektu může každý, a to na webu jeziskovavnoucata.cz.