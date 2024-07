Vobořil končí jako protidrogový koordinátor. ‚Tlačily na mě některé velké industrie,‘ tvrdí

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se rozhodl odstoupit. Na pozici by měl skončit na konci srpna. Dohodl se na tom s premiérem Petrem Fialou (ODS). Dál by měl působit jako poradce pro problematiku závislostí. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace Úřadu vlády.

