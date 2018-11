Na Tišnovsku je nedostatek vody. Obyvatelé si musí vystačit jen se 100 litry pitné vody na den

Ve třech obcích na Tišnovsku bude od středy platit letos už druhé omezení spotřeby pitné vody. Na den jí má každý 100 litrů. Vydatnost místního vrtu totiž pořád klesá. Kvůli nedostatku srážek ubývá vody i v rybníce, který slouží taky jako požární nádrž. Při hašení plamenů se tak na ni hasiči spolehnout nemůžou a vodu musí dovážet odjinud, informuje Český rozhlas Brno. Tišnovsko 9:12 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V obcích na Tišnovsku už několik měsíců nepršelo, kvůli nedostatku vody vodárenská společnost zavádí už druhé opatření. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Ve Vohančicích klesá vydatnost místního vrtu. Nepomohlo tomu ani tříměsíční omezení spotřeby pitné vody na 100 litrů denně pro každého obyvatele, kterému skončila platnost 15. listopadu. Vodárenská akciová společnost se rozhodla vydat druhé opatření, které bude platit až do 28. února.

„Situace v obcích zůstala kvůli suchému podzimu stejná. Ve zdrojích se nepodařilo obnovit intenzitu, takže jsme museli přijmout toto opatření,“ vysvětlila důvody jejich mluvčí Iva Šebková.

Ve Vohančicích už nepršelo několik měsíců, v místním rybníce klesla voda už o několik desítek centimetrů. To by mohl být problém zejména při požárech. „Pokud by nestačila voda v požární nádrži, která už vysychá, jsme domluvení s dobrovolnými hasiči z Tišnova," řekl starosta Vohančic Petr Blahák (BEZPP).

„Jako zdroj požární vody nemůžeme použít ani vodovod, není na to uzpůsobený. Nejbližší voda je tady Svratka, ale nevím, jak je to tam přizpůsobené, aby tam hasiči mohli nabírat vodu. Nejbližší zdroj vody je hydrant v Tišnově, kde se mohou napojit cisterny. Je to vzdálené asi osm kilometrů,“ doplnil.

Jihomoravští hasiči jsou ale na zásahy v takových obcích připraveni. „Způsobů, jak dostat vodu na požářiště, je víc. Nejlepší ale samozřejmě je, když je vody dostatek a nemusí se řešit kyvadlová nebo jiná doprava,“ vysvětluje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.