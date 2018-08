Spotřeba vody v Praze vzrostla kvůli tropickému počasí o pětinu, nedostatek však nehrozí

„V běžném létě míří do Prahy ze Želivky a z Káraného 3500 litrů za sekundu. V tuto chvíli a při těchto teplotách je to 4200 litrů za sekundu. Praze ale žádný nedostatek vody nehrozí, oba zdroje mají dostatečnou kapacitu,“ řekl Mrázek.

V Labi kvůli vysokým teplotám ubývá vody, na březích řeky se objevuje nevybuchlá munice z války Číst článek

Pokud by se stala nějaká mimořádná událost, je podle něj možné zapojit Podolskou vodárnu, která upravuje vodu z Vltavy a slouží jako záložní zdroj.

Vlasák dodal, že čím větší město je, tím jsou větší odběry pitné vody silnější. „Je to běžná reakce,“ řekl. Sdružení zatím nahlášené problémy se zásobováním vodou nemá, lokálně jsou podle něj možné.

„Praxe z minulých suchých let je, že když obci dojde zdroj, tak je zásobována od obce sousední nebo od větší společnosti, že jim zavážejí vodojemy nebo poskytují cisterny. Není to nic, co by nás mělo zaskočit,“ dodal.

Současná vedra zvyšují i prodej nápojů v obchodech. Ve středu, kdy teploty dosáhly až 37 stupňů, například zákazníci v obchodech Albert koupili téměř tři čtvrtě milionu piv a přes 400 tisíc lahví vody, sdělil řetězec.

Rekordní spotřeba elektřiny v Česku. Vystoupala na nejvyšší hodnotu za posledních 36 let Číst článek

Největšími meziročními skokany jsou nealkoholická piva a minerálky. Prodej balených vod vzrostl meziročně o více než 40 procent.

Spotřeba vody v domácnostech loni podle statistiků meziročně vzrostla o 0,7 procenta, na 88,7 litru vody na člověka a den. Spotřeba domácností stoupá již několik let, na minimu byla v roce 2013, kdy se v domácnostech spotřebovalo 87,1 litru na osobu a den.

I nyní jde stále však o zhruba poloviční hodnoty proti spotřebě na konci 80. let, kdy se pohybovala kolem 170 litrů denně na osobu.