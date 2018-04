Bojí se, že jim otráví vodu. Lidé protestovali proti úložišti radioaktivního odpadu

V Deštné na Jindřichohradecku po několika projevech šli na procházku do jedné z vytipovaných lokalit zvané Čihadlo. „To víte, voda by byla fuč a tak dále. Vyhlídky pro další generace také nic moc,“ řekl Vlastimil Roubík z Kostelní Radouně pro Český rozhlas.

„Samozřejmě že to nechceme. Nikdo neví, co to udělá v zemi. Jsou názory, že v žulovém podloží, které má praskliny, to prostě nejde, že tam proudí voda, kterou to otráví,“ dodala další z účastnic.

Rakouská podpora

Asi padesátku místních přišli podpořit jejich přátelé z Dolního Rakouska. „Já jsem tady spolu s ostatními šesti Rakušany. Přijeli jsme, protože se přátelíme s lidmi z této oblasti, sdílíme stejný zájem o obnovitelné zdroje energie,“ vysvětlila Rakušanka.

Hned několik obcí má v blízkosti lokality Čihadlo zdroje pitné vody. Jejich ztráty se obává například starosta Okrouhlé Radouně Zdeněk Leitner. „Pokud si stoupneme nad to pomyslné úložiště, tak vidíme v okolí zdroje vody Lodhéřova, Okrouhlé Radouně, Kostelní Radouně, Pluhova Žďáru i Deštné,“ vyjmenoval.

Jak řekl mluvčí Platformy proti úložišti Petr Nohava, největší obavy mají obyvatelé ze ztráty nebo kontaminace zdrojů pitné vody. „Všichni vidí a už i na vlastní kůži vnímají ten možný problém nedostatku pitné vody,“ připomněl.

Ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu Jiří Slovák na tyto protesty reaguje slovy, že s těmito obcemi jedná otevřeně. Není to podle něj reprezentativní názor, ale bere jej jako jeden ze vstupních parametrů, podle kterých se bude na konci tohoto roku rozhodovat o zúžení počtu lokalit vytipovaných pro stavbu budoucího hlubinného úložiště.

Dnes je lokalit devět, na konci roku by měly zůstat v užším výběru už jen čtyři.