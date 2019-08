Když bude vodu vlastnit stát, lépe chráněná nebude, odmítá návrh komunistů Holomčík z Pirátů

„Řada sousedních zemí, také Slovenská republika, to tak má a má úpravu výrazně přísnější,“ řekl v pořadu poslanec Grospič.

Vysvětlil také, že komunisté usilují o zvýraznění článku sedm Ústavy. „Ten hovoří o tom, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství... To je z našeho pohledu velmi široké… Inspirovali jsme se slovenskou úpravou a neměl by být problém, protože říkáme, že způsob a využívání ochrany stanoví zákon,“ popsal.

Komunista zmínil, že ke změně vlastnických vztahů by nedošlo. „To by bylo odvislé od toho, jak by se vyvíjela další zákonná úprava. V prvním momentu by šlo o zvýraznění problému a priority ochrany vodních zdrojů,“ dodal.

„V návrhu říkáme, že voda, stejně jako ostatní přírodní zdroje a bohatství, je ve vlastnictví České republiky, ale nemíníme tím pozemky nebo něco dalšího... Voda musí být dostupná tomu, kdo má právo ji užívat, ale primárně se bavíme o přírodních zdrojích vody. A tam si myslíme, že voda nebude předmětem výkupu i do zahraničí,“ vysvětlil Grospič.

Odvody vody do zahraničí

„Voda je naprosto zásadní téma. Pokud se nám podaří ho dobře uchopit, což se ve stávajících návrzích nestalo, tak to může pomoci. Důležité je ale i začít dodržovat stávající zákony, které do jisté míry ochranu vody zaručují,“ reagoval Radek Holomčík.

Tomu vadí neurčitost komunistického návrhu. „Můžeme těžko předvídat, co se v reálu stane. Když si vezmeme, že nejen voda, ale i půda je přírodní bohatství, tak by to mohlo vést k tomu, že budeme hledat cestu, jak je převést do vlastnictví státu.“

Poslanec varoval, že bychom se dostali do stavu, kdy by po nějakou dobu Ústava říkala něco jiného než zákony. „Ale s myšlenkou, že bychom vodu měli dát na první místo, se bez problémů shodneme,“ upozornil.

„I kdyby to byl tak, jak říká kolega Grospič, tak je tam jeden velký problém. Tato úprava neřeší odvody zisků z vody do zahraničí. U dostupnosti pitné vody a obnovy vodárenské infrastruktury není podstatné, kdo vodu vlastní, ale kdo ji prodává koncovému zákazníkovi. A tímto směrem návrh z pera komunistických kolegů nemíří,“ konstatoval Holomčík.