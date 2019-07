Dostanete pokutu za to, že si dáte jedno pivo, kritizuje poslanec Bartoň. Chce vodákům povolit půl promile

Sněmovna jedná o rozšíření mírné tolerance k alkoholu u vodáků. Novela zákona počítá s tím, že na určitých úsecích českých řek by mohli mít milovníci vodního sportu v krvi až půl promile. Pomohlo by toto opatření legalizovat praxi, kdy si vodáci neváhají pivo dát, nebo by tak Parlament vyslal veřejnosti špatný signál o nezávadnosti alkoholu? Odpovídali hosté na Českém rozhlase Plus. Praha 15:11 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodáci, přeplněná řeka Vltava u Vyššího Brodu v jižních Čechách | Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„V legislativním procesu došlo ke kompromisu, kdy ten, kdo vede plavidlo, by mohl mít do půl promile alkoholu v krvi,“ objasnil v pořadu Pro a proti gesci novely jeden z jejích předkladatelů poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).



Ten připomněl, co říká současný zákon o vnitrozemské plavbě. „Dostanete pokutu, aniž byste cokoliv udělali, jen za to, že požijete trochu alkoholu. A to jsme nechtěli. My jsme toho názoru, že u vodáků to není tak společensky nebezpečné, že bychom museli zákonem zakazovat a pokutovat ihned, jakmile si někdo dá jedno pivo.“

„Tento zákon neotevře žádná stavidla, že se na vodě začne pít, protože se tam už pije. Vodáci si dnes dají pivo, protože nevidí smysl současného zákona. Ale lidé musí vidět smysl zákona, jinak je špatný. Nevidí to, že má smysl mít nulovou toleranci, naopak vidí, že to je absolutně nesmyslný zákon. Pojďme ho proto změnit, dejme tomu smysl a i nějaký limit,“ říká Lukáš Bartoň.

Poslanec konstatoval, že současný zákon nikoho neodrazuje od konzumace alkoholu. „Policie v tomto smyslu vodáky kontroluje málo a je to dobře, protože musí také posoudit, nakolik jde o společensky závažný přečin, aby vyžadoval stáhnutí těchto složek z běžné činnosti.“



„Pro původní sněmovní verzi potřebujeme 101 poslanců, tedy většinu všech, a to bude složitější. Ale při třetím čtení se pro novelu o vodácích vyslovilo 123 poslanců, takže doufám, že se těch 101 opět najde,“ shrnul Lukáš Bartoň.

Svaz vodáků: nulová tolerance

„Náš názor je v této věci celou dobu konzistentní: jsme pro zachování nulové tolerance pro všechny účastníky všech provozů na všech druzích dopravních cest, tedy i na vodě,“ připomněl předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák.

Ten upozornil, že u ostatních návykových látek se stát snaží regulovat jejich užívání nebo je i striktně zakazovat. „Ale tady říkáme, že u této návykové látky by to nemělo platit. Jak to, že legislativa říká: drogujte a my vás nebudeme pokutovat, pokud tak budete činit jen do nějaké úrovně?“

„Jestliže jedu po řece a v jejím prostředku mám hospodu, která mi vnucuje alkohol, něco není v pořádku a nezmění na tom nic předpis o půl promile u vůdce malého pravidla. Společenské prostředí je takové, že říká: chlastej a zákon říká, že sice nesmíš, ale nikdo to nekontroluje a nesankcionuje. A my si teď říkáme, že prostředí je tak strašné, proto upravme zákon, aby sankce prostě nebyly,“ argumentuje Libor Polák.

Zástupce vodáků potvrdil, že se na vodě pije hodně. „Když odhlédnu, že by vůdce plavidla vůbec neměl pít, tak vodácké prostředí dnes vzbuzuje v malých dětech to, že je naprosto normální stav, že se na vodě pije, lidé se opíjejí a nechovají se standardním způsobem.“

„V posledních letech se vodácké prostředí snaží působit tak, aby docházelo k co nejmenšímu počtu nehod na řekách. Statistiky nám říkají, že se to poměrně daří, a teď přijde někdo, kdo řekne: fajn, klesl počet utonulých za posledních sedm let z desítek na jednotky, tak proč bychom se nemohli napít?“ glosoval Libor Polák.