Pokuty za alkohol u vodáků možná zmizí, sněmovna pustila do závěrečného čtení poslanecký návrh

Sněmovna pustila do závěrečného čtení poslanecký návrh, který by měl zrušit pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu. Sněmovní hospodářský výbor doporučil návrh upravit tak, aby zákaz plavby pod vlivem alkoholu zmírnil. Stotisícová pokuta by neměla vodákům hrozit, pokud by měli v krvi méně než jedno promile alkoholu.

Praha 19:52 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít