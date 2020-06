‚Do těchto podmínek by vodák vůbec neměl vstupovat,‘ říká prezident vodních záchranářů

Letošní záplavy jsou nejtragičtější za posledních sedm let. Při sjíždění Vsetínské Bečvy se v pondělí na Vsetínsku převrhla kanoe se dvěma muži, ani jeden nepřežil. V noci na úterý zemřel další vodák, který se v pátek topil na Hodonínsku. „Jakmile je průtok zvýšený nad běžnou mez, důrazně bych varoval před vstupem do této vody,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz David Smejkal, prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (ČČK). Rozhovor Praha 20:15 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „S problematickými jezy, které jsou teď zalité větší masou vody, takže nejsou ani vidět, je riziko obrovské,“ říká prezident Vodní záchranné služby ČČK David Smejkal. | Foto: Jiří Fremuth | Zdroj: Český rozhlas

Co je v nynější situaci na vodě nejnebezpečnější?

Primárně problém je, že kvůli dešťům, a ty deště můžou být poměrně rychlé, dojde k rozvodnění řek nebo i menších říček. Voda poté výrazně zrychlí. Zároveň lidé s sebou nevozí sebezáchranné prostředky. Jsou na trhu, ale lidé je v zásadě nemají.

Co tedy vodákům doporučujete?

Sice řeky lákají k rychlému svezení, ale řekl bych, že, bohužel, takový ten náš běžný vodák není zvyklý na rychlou divokou řeku. Navíc s problematickými jezy, které jsou teď zalité větší masou vody, takže nejsou ani vidět, je riziko obrovské.

V noci zemřeli v nemocnicích dva vodáci. Záplavy z posledních dnů mají v celé zemi nejméně osm obětí Číst článek

Obecně by mělo platit, že jakmile je průtok zvýšený nad běžnou mez, důrazně bych varoval před vstupem do této vody. Prostě počkejme pár dní, voda se uklidní, odteče a vrátí se do normálu a běžných podmínek a můžeme si užít spoustu krásných dalších dní na vodě. Není vůbec důvodu do ní spěchat teď a říct si: ‚Udělám si z toho krátký raftařský zážitek‘. Ten bohužel může, jak se v posledních dnech ukazuje, i v českých podmínkách na malých řekách skončit tragicky.

Je nějaké speciální vybavení, které by nemělo žádnému vodákovi chybět?

To je u nás v Česku odvěký problém. Naprostá většina lidí nemá s sebou vůbec nic a mnohdy ani děti nejsou v záchranných vestách. Když vodák pojede klasickou standardní řeku za normálních podmínek, tak pro dítě není helma nutná. Já si tedy nepamatuji, že bych někdy na vodě dítě s helmou viděl.

Vesty jsou věcí jinou, já bych rodičům doporučil vesty mít. Ale ne vesty, které jsou nafukovací. My nemáme v oblibě věci, které jsou nafukovací, protože to riziko propíchnutí, protržení, poškození a zkrátka vypuštění vzduchu je velké. A stačí pád z lodi, ostrý kámen, a vesta, pokud není více komorová, je k ničemu. To platí i u kruhu a u záchranných rukávků.

„Kruhy já osobně považuji za velmi nebezpečné a velmi důrazně, už několikátým rokem, na rodiče apelujeme, aby nafukovací kruhy dětem vůbec nedávali.“ David Smejkal (Prezident Vodní záchranné služby ČČK)

Pokud jedete na loď, je také vhodné mít takzvanou házečku. Házečka je házecí vak, ve kterém je smotané lano v různých délkách. A když vidíte problém, jste schopni od sebe tu házečku odhodit k tonoucímu se člověku. On si ji chytí a už jste ve spojení a dokážete si ho přitáhnout. To je nejzákladnější a nejjednodušší typ záchranné pomůcky, kterou můžete někomu poskytnout. Na vodě ale házečka není obvyklá a nesetkávám se s ní. Byť já se přiznám, že já striktně na lodi s házečkou vždycky jsem.

V žádném případě bych ale nechtěl dávat doporučení, co si do těchto podmínek lidé mají nyní vzít. Do těchto podmínek by vodák vůbec neměl vstupovat. Vodáctví je krásný sport, to určitě ano, ale na divoké řece platí striktní pravidla.

Jaká?

Pravidla jsou, že by tam měl vstoupit jen vodák, který to umí, je s tím seznámen a je na to vycvičen. To je velmi málo lidí. Děti by na raftech, kánoích a jiných plovoucích plavidlech neměly vůbec v této situaci být.

Aplikace Záchranka Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti. Zdroj: zachrankapp.cz

Jaký je postup, když uvidím ze břehu člověka, který se topí?

Pokud vidíte nějakou událost a jste u vody, ale nevíte přesně kde, použijte aplikaci Záchranka. Sdělte jim, co se stalo. Výhoda aplikace Záchranka je, že odešle polohové údaje o tom, kde se právě nacházíte, což je stěžejní. Když řeknete, že proud je rychlý a ta osoba je unášena dolů, operátoři tísňových linek si to předají mezi sebou, protože na takovouto událost budou vyjíždět všechny základní složky integrovaného záchranného systému.

Jak se mají lidé zachovat, když tonoucího odnáší proud pryč?

Pak je vhodné tu osobu, která je ve vodě, takzvaně „stíhat“ po břehu a mít ji stále na očích. Největší riziko ve vodě hrozí na jezech. Pokud se člověk dostane do toho „vývaru“, kde je zpěněná voda, tak vás to přestane nadnášet. I člověka v záchranné vestě. Tam vás to semele a silný proud je schopný vás umlít a dlouho nepustit. Problém s jezy je ještě takový, že tam můžou být také různé větve a kmeny stromů, do kterých se můžete chytit a zamotat. Tam je to riziko obrovské.

Zkuste s tou osobou unášenou proudem utíkat. Buďte se záchrannou službou stále ve spojení a říkejte jim přibližně, kde se pohybujete. To výrazně pomůže při navigování záchranných složek, případně i vrtulníku. Pokud řeknete ano, vidím vrtulník nad hlavou, nebo je tamhle moc daleko, musí letět spíš sem, tak veškerá tato navigace každému určitě výrazně pomůže.

Pod splavem na Vsetínsku se převrhla kanoe. Jeden vodák utonul, druhý muž je ve vážném stavu Číst článek

Mnoho lidí určitě napadne, že jsou dobrými plavci a že toho člověka dokážou sami zachránit…

Můžete být dobrý plavec, ale to neplatí v takovémto typu rychlé vody, řeky, která je po povodňovém či v povodňovém stavu. V této řece se plave úplně jiným způsobem, než jste zvyklí. To lidé běžně neznají a necvičí, což znamená, že to nikdo ani nebude umět. A věřte mi, že v té studené vodě, která z těch dešťů je, tak nejenom že z ní rychle prochladnete, ale také se velmi rychle unavíte.

Pokud nemáte na sobě záchrannou vestu, tak je to úplný hazard. Já bych to přirovnal až k sebevraždě. I když chápu, že bychom chtěli pomoci... Ale nemůžeme jít do toho rizika, že bychom tam utonuli také. Mnohdy je lepší zajistit pomoc ze břehu, případně dotyčným něco házet, nějaké klacky nebo něco, čeho by se mohli zachytit. Aby měli ten vztlak ještě o něco lepší. Ale sebezáchranná akce v divoké vodě je extrémně nebezpečná.

Měli by si tedy vodáci nyní plavbu na pár dní odpustit?

Všem přeji krásné léto u vody. Voda je fenomén léta a všichni si to u ní chceme užít. A budeme se těšit na všechny na vodních plochách, kde vodní záchranná služba působí a funguje. Ale odpusťme si teď tu krátkou chvilkovou zábavu, kterou si myslíme, že potřebujeme. Ve skutečnosti tomu tak není a tak počkejme těch pár dní. Ono to odezní a užijeme si té vody ještě dosyta.