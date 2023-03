Půl promile alkoholu bez pokuty, ale jen někde. Novela zákona upravuje pravidla pro vodáky

Vodáci mohou od 1. března plout po vybraných úsecích tuzemských řek pod mírným vlivem alkoholu bez hrozby pokuty. Začala totiž platit novela zákona o vnitrozemské plavbě, která povoluje vodákům splouvání s půl promile alkoholu v krvi. Praha 22:32 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela se zavádí pro lidi na kánoích, kajacích, raftech a třeba na paddleboardech (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Půl promile úplně nevadí, pokud si vodáci dají jedno pivo. Nikoliv, že to bude první pivo,“ zdůrazňuje si Lenka Říhová, která na Sázavě půjčuje vodácké vybavení. „Z hlediska bezpečnosti jsme spíše za to, aby vodáci alkohol na vodě nepožívali,“ dodává.

Začala platit novela zákona o vnitrozemské plavbě, počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel.

Tolerance platí pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček uvedl, že je potřeba, aby někdo hladinu alkoholu u vodáků kontroloval.

„Nedokážu si představit, co bude s půl promile, když vidím, co se na řekách dnes děje s nulovou tolerancí. Půl promile jsou někdy dvě piva, ale na dámu to může působit úplně jinak než na statného muže,“ říká Ptáček.

Jen vybrané úseky řek

Novela se zavádí pro lidi na kánoích, kajacích, raftech a třeba na paddleboardech, jedná se tedy o plavidla bez vlastního strojního pohonu. Tolerance ale na některých úsecích neplatí.

„Neplatí to na úsecích Labe od Přelouče po státní hranici, dále Vltavy od Českých Budějovic po soutok s Labem v Mělníku. A pak se to týká ještě Moravy od říčního kilometru 196 po soutok s Dyjí včetně Baťova kanálu. A ještě malého úseku na Ostravici a na Odře,“ upřesňuje ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Kromě policistů budou alkohol u vodáků kontrolovat také lidé ze Státní plavební správy. Postih je od domluvy až po pokutu 100 tisíc korun.