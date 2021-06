Ze dvou na osm. Loni výrazně stoupl počet utonulých vodáků, uvádí Asociace vodní turistiky

Loňské deštivé léto způsobilo podle Asociace vodní turistiky a sportu výrazný nárůst počtu utonulých vodáků. Zatímco v roce 2019 na českých řekách zemřeli dva lidé, v loňském roce to bylo už osm. Výrazně se také zvýšil počet vodáků, které museli zachraňovat hasiči. Ve středu o tom informovala asociace v tiskové zprávě. Praha 13:03 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodáci | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Hasiči loni museli zasahovat při 25 nehodách vodáků a zachránit se jim podařilo 26 osob, osmi už pomoci nedokázali.

„Oproti roku 2019, kdy byla jen dvě utonutí, nebo roku 2018 s jedním utonutím se jedná o výrazný nárůst počtu vodáckých nehod,“ říká předseda Asociace vodních sportů a turistiky Petr Ptáček.

Příčinou podle něj bylo deštivé léto s vysokým průtokem vody v řekách. „Většina nehod se udála ve spojitosti s jezy a nebezpečnými vývary pod nimi, které se dělají právě za vyššího vodního stavu,“ dodává.

Jak ale šéf asociace upozorňuje, v této statistice nejsou započtené případy záchrany pomocí kruhů u jezů, které právě asociace rozmisťuje. Těch bylo nejméně pět.

„Bohužel se toto záchranné vybavení stává terčem krádeží nebo ničení, což se naposledy stalo osudným třem osobám ve Frýdlantu nad Ostravicí,“ popisuje s tím, že kvůli chybějícímu kruhu museli do jezu skočit na pomoc tonoucímu dva lidé. Všichni tři se ale utopili.

Fotka v jezu

V podobném případě radí Ptáček navázat na co nejdelší lano plovoucí předmět, jako je kanystr nebo vesta, a to hodit tonoucímu. Lidé by také neměli zapomenout zavolat pomoc.

Tragická událost se loni stala také na nebezpečném jezu Dráchov. „Po přenesení jezu se jedna posádka rozhodla, že si udělá fotografii v jezu, a proto vjela spodem do nebezpečného vývařiště. Svědek na břehu na posádku křičel, ať jez okamžitě opustí a nevjíždějí do něho. Posádka bohužel tuto informaci zaznamenala, ale nerespektovala,“ říká Ptáček.

Po převrhnutí do vody se svědek snažil oběma vodákům hodit kruh, jez byl ale dlouhý a proud unášel tonoucí ze středu řeky k opačnému břehu. Zachránce proto přeplul na druhou stranu a opět se snažil vodákům hodit kruh.

„Podařilo se jednoho z vodáků zachytit a zdrceného a fyzicky vyčerpaného vytáhnout na břeh. Druhý vodák bohužel zmizel pod vodní hladinou, a to ještě před příjezdem hasičů s vrtulníkem,“ dodává na závěr Ptáček.