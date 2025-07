Vodič je uchycený na ‚laně‘, které mohlo mít defekt. Jako když spadla lanovka na Ještěd, říká odborník

V pondělí zasáhl velkou část Česka masivní výpadek elektrického proudu. „Před lety podobná „náhoda“ vyřadila celý New York a podobná souhra okolností pravděpodobně vyřadila i Španělsko,“ srovnává v rozhovoru pro Radiožurnál Zdeněk Müller, vedoucí Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Rozhovor Praha 21:30 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z každé nehody hledáme ponaučení, říká Müller (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček ve vysílání Radiožurnálu řekl, že při výpadku proudu nešlo jen o jednu nehodu, pád fázového kabelu, ale že došlo i k další nezávislé nehodě, vyřazení bloků v elektrárně v Ledvicích a vyřazení rozvodny Krasíkov. Jak vážná je taková havárie, řekněme, na škále od jedné do deseti?

Hodnotil bych to někde mezi pětkou a šestkou. Každý takhle velký výpadek, jak už zaznělo, je série více okolností. Samotný pád jednoho vodiče, pro představu: nejde o kabel, není to žádný zaizolovaný vodič, ale je to holé lano, ve kterém je těch 400 kilovoltů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Nezažili jsme pravý blackout, ten by znamenal obnovování v řádu desítek hodin.‘ Poslechněte si rozhovor se Zdeňkem Müllerem, vedoucím Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT

Když tento holý vodič padne na zem, musí se vypnout, protože je třeba zajistit bezpečnost, když se k tomu kdokoliv přiblíží, aby nedošlo k nějaké nehodě, je to porucha v soustavě a každou porouchanou část v soustavě je třeba vždy odpojit, aby se porucha dál nešířila.

Jak se vám jeví náhoda, že v jednu chvíli dojde hned ke třem samostatným nehodám, jak jsme slyšeli, které pak způsobí takhle masivní výpadek?

Jak už víme ze zkušeností, takové nehody se stávají, nestávají se často. Před lety podobná „náhoda“ vyřadila celý New York a podobná souhra okolností pravděpodobně vyřadila i Španělsko.

Takže to, co jsme zažili teď, nebyl úplně pravý blackout, soustava nebyla vyřazena celá a funkční část soustavy byla využita k tomu, aby se obnovil zbytek. Totální blackout by znamenal obnovování v řádu desítek hodin.

Stále není jasné, proč fázový vodič lidově řečeno spadl. Jaké možnosti přicházejí v úvahu?

To je čistě mechanická porucha. Když máte vodič, tak je nějak uchycený. Ta úchytka, ten zjednodušeně řečeno držák, ale ten držák je samozřejmě velmi masivní záležitost, mohl mít nějaký defekt, mohlo dojít k jinému mechanickému poškození, lano mohlo mít nějaký defekt…

9:12 Souběh několika poruch nezávislých na sobě, popisuje příčiny výpadku Vnouček z energetické soustavy ČEPS Číst článek

Tohle všechno se dozvíme časem, ale je to jako když spadla lanovka na Ještěd. Lano se prostě buď uvolnilo, nebo přetrhlo.

Souhra náhod

Co ukázal blackout, pokud jde o zranitelnost, anebo naopak odolnost energetické sítě v Česku?

Bude se to asi poslouchat těžko, ale myslím, že spíš ukázal odolnost. Protože když si představíme, v jak krátkém čase byla porucha od sítě odpojená, že jsme nezažili ten španělský scénář, tak je to naopak pro ty dispečery poklona.

To znamená, že do budoucna by se něčemu podobnému v podstatě nedalo zabránit, protože jde opravdu o souhru náhod?

Z každé nehody hledáme ponaučení. Auta, kdysi dávno neměla airbagy, dnes je mají. Jak už zaznělo, vznikne zpráva, vyšetří se příčina té nehody, do detailu a třeba z toho vznikne nějaká nová provozní instrukce, která bude říkat, že… teď na to neumím odpovědět, nějakou definici.

Když budu citovat energetického analytika Martina Hausenblase, pondělní výpadek připomněl, že by i tuzemská sítě byla odolnější, kdyby byla součástí integrovaného středoevropského energetického trhu a přeshraničního proudění elektřiny. Má to spolu něco společného z toho, co zatím víme?

Já si dovolím oponovat. Já si myslím, že to, co se stalo dnes (v pondělí), by středoevropský trh nevyřešil. Protože všechny tržní mechanismy fungují s delšími časovými konstantami.

Elektrizační soustavu máme v dobré kondici. Výpadek zvládáme dobře, věří šéf komory obnovitelných zdrojů Číst článek

V tuhle chvíli už jsou uzavřené ceny energie na zítřek. Pokud bychom jeli v nějakém vnitrodenním trhu, tam to tak samozřejmě ještě úplně není. Nicméně poruchu, která se musí vyřešit ve stovkách milisekund nebo ve vteřinách nejdéle, trh rozhodně nevyřeší.

Ta soustava se bude muset dál rozšiřovat. Já nerad slyším slovo modernizovat, protože to by vyznívalo, jako že ta soustava je nemoderní. Ta soustava moderní je, ale musí se nadále rozšiřovat. Bude potřeba budovat nové vedení, bude potřeba budovat nové rozvodny.

Na to všechno plány jsou. Nicméně narážíme na problémy stejné, jako jsou u liniových staveb jiného charakteru, postavit dálnici je dnes nemožná záležitost a stejně tak pro projektanta postavit nové vedení je celoživotní dílo, právě třeba díky legislativním překážkám a dlouhým procesům povolování a tak dále.