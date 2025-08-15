Vodka jako základ státu. S Alexandrem Mitrofanovem o alkoholismu na Východě

„Když se dostanete do společnosti ruských mužů a chcete navázat kontakt, jde to bez alkoholu jen těžko,“ říká v podcastu Na Východ! původem ruský novinář a komentátor Alexandr Mitrofanov. Otvírá tím debatu o tom, jakou roli hraje vodka a další lihoviny ve společenských vztazích i politice na Východě, především v Rusku. A jak se status quo snažily změnit státní protialkoholní kampaně?

Na východ! Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Příslušník zvláštní jednotky ruské policie hlídkuje u nelegálně vyrobené vodky (snímek z roku 1998)

Příslušník zvláštní jednotky ruské policie hlídkuje u nelegálně vyrobené vodky (snímek z roku 1998) | Zdroj: ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

Legenda praví, že kníže Vladimir I., vládce Kyjevské Rusi, se pro příklon své říše ke křesťanství rozhodl mimo jiné z pragmatických důvodů. „Traduje se, že řekl: Když si mám vybrat mezi křesťanstvím a islámem, volím křesťanství, protože tam je alkohol povolen,“ uvádí v podcastu Na Východ! Josef Pazderka.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si Na Východ! s Alexandrem Mitrofanovem o alkoholismu na Východě

V každém případě už od 15. století je doložen státní monopol na pálení a prodej vodky pouze ve speciálních, státem kontrolovaných obchodech. „Zhruba 40 procent ruského státního rozpočtu před první světovou válkou pocházelo právě z daně na vodku,“ dodává k tomu Ondřej Soukup.

Podle oficiálních statistik převyšuje konzumace tvrdého alkoholu v postsovětském prostoru evropský průměr minimálně o třetinu. A přestože v Rusku státní monopol skončil, daň z výroby alkoholu se pohybuje v desítkách procent, a představuje tak i nadále významnou příjmovou položkou v rozpočtu.

Josef Pazderka ale upozorňuje, že současná oficiální čísla ukazují jen část reality – a ani sama o sobě nemusí být úplně spolehlivá.

Například ke státně evidovanému množství konzumované vodky je potřeba připočíst ještě neoficiální pálení tohoto nápoje a v neposlední řadě také požívání lihovin, které se podomácku vyrábějí z různých alkoholových směsí, jako jsou barvy, ředidla, kosmetické přípravky a podobně. I ty, jak potvrzuje také zkušenost Alexandra Mitrofanova, se v Rusku pijí.

Rusko se snaží snížit spotřebu alkoholu. Prodej destilačních přístrojů mezitím stoupl o třetinu

Číst článek

Nejlevnější vodce se dřív říkalo v překladu Hřídel – kvůli etiketě na obrázku. I tu lze ještě považovat za ušlechtilý nápoj ve srovnání s takzvanou Barmatuchou, což byl asi takový derivát barvy. Vyzkoušel jsem ho v pubertě a bylo to tak strašné, že když si na to vzpomenu, je mi ještě zle.“

Bezalkoholní svatby a další pokusy

Požívání takových lihovin, které navíc v Rusku často začínalo už kolem poledního, má samozřejmě vliv na zdraví a průměrný věk dožití obyvatel. Proto se v minulosti snažili někteří sovětští, respektive ruští politici agitovat proti nadměrné konzumaci. Například Jurij Andropov, předchůdce Michaila Gorbačova a dlouholetý šéf KGB.

On skutečně věřil, že se Sovětský svaz dá zachránit, a to právě metodami KGB. Takže někdy v letech 1983 až 1984 byla velká kampaň o pracovní disciplíně, kdy milicionáři chodili do restaurací a kontrolovali lidi, proč nejsou v práci, když jsou dvě odpoledne,“ připomíná v podcastu Na Východ! Ondřej Soukup.

Dalším prvkem kampaně byly takzvané bezalkoholní svatby, které přenášela televize.

V reportáži k tomu nutili nějaké nebohé funkcionáře, a vy jste dobře viděli, že ten člověk by si teď ale opravdu rád dal něco k pití. Ale musel tam stát s džusem a blahopřát novomanželům,“ pobaveně vzpomíná Soukup.

‚Zavírám oči a představuju si, že jsem na koncertě Metalliky.‘ Cover kapely nahrazují v Rusku originály

Číst článek

Dalším nezamýšleným důsledkem protialkoholních kampaní byl bující černý obchod s vodkou, nebo kácení starobylých vinohradů. Statistika ale po čase hovořila jasně: „Za pět let se průměrný věk dožití muže zvedl o tři a půl roku,“ uzavírá Ondřej Soukup.

Černá kronika jede

Vedle humorných situací s alkoholem v Rusku se ale Josef Pazderka, Ondřej Soukup a jejich host Alexandr Mitrofanov věnují roli alkoholu v ruské armádě během válečných operací na Ukrajině. Řada branců se totiž rekrutuje z regionů, které se dlouhodobě potýkají s problémem alkoholismu. Podle Alexandra Mitrofanova to spolu souhlasí – a to z politických důvodů.

Po alkoholu sahají i ruští navrátilci z fronty, což na ruskou společnost také negativně dopadá.

„Zajímavé je, že ruská mediální sféra je maximálně cenzurována, dokonce to přiznal i mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Ale jakýmsi zázrakem černá kronika, která se týká vražd, znásilnění, vražd, masových vražd pod vlivem alkoholu a drog, jede dál, jako by se nic nestalo. Nepřeháním, když každý den můžeme číst zprávy o tom, jak se válečný veterán vrátil do své rodné vesnice a pod vlivem opilosti nebo drog mírnyx týrnyx ji způli vyhubil,“ dodává Mitrofanov.

Jaký status má mezi lihovinami v Rusku vodka? A je pivo považováno za alkoholický nápoj? Kdo další se pokusil odnaučit Rusy pít a s jakým výsledkem? Poslechněte si celý audiozáznam pořadu. Tento díl vznikl při veřejném natáčení na Letní podcastové scéně v Trojském pivovaru v Praze.

Josef Pazderka, Ondřej Soukup Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme