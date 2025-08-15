Vodka jako základ státu. S Alexandrem Mitrofanovem o alkoholismu na Východě
„Když se dostanete do společnosti ruských mužů a chcete navázat kontakt, jde to bez alkoholu jen těžko,“ říká v podcastu Na Východ! původem ruský novinář a komentátor Alexandr Mitrofanov. Otvírá tím debatu o tom, jakou roli hraje vodka a další lihoviny ve společenských vztazích i politice na Východě, především v Rusku. A jak se status quo snažily změnit státní protialkoholní kampaně?
Legenda praví, že kníže Vladimir I., vládce Kyjevské Rusi, se pro příklon své říše ke křesťanství rozhodl mimo jiné z pragmatických důvodů. „Traduje se, že řekl: Když si mám vybrat mezi křesťanstvím a islámem, volím křesťanství, protože tam je alkohol povolen,“ uvádí v podcastu Na Východ! Josef Pazderka.
V každém případě už od 15. století je doložen státní monopol na pálení a prodej vodky pouze ve speciálních, státem kontrolovaných obchodech. „Zhruba 40 procent ruského státního rozpočtu před první světovou válkou pocházelo právě z daně na vodku,“ dodává k tomu Ondřej Soukup.
Podle oficiálních statistik převyšuje konzumace tvrdého alkoholu v postsovětském prostoru evropský průměr minimálně o třetinu. A přestože v Rusku státní monopol skončil, daň z výroby alkoholu se pohybuje v desítkách procent, a představuje tak i nadále významnou příjmovou položkou v rozpočtu.
Josef Pazderka ale upozorňuje, že současná oficiální čísla ukazují jen část reality – a ani sama o sobě nemusí být úplně spolehlivá.
Například ke státně evidovanému množství konzumované vodky je potřeba připočíst ještě neoficiální pálení tohoto nápoje a v neposlední řadě také požívání lihovin, které se podomácku vyrábějí z různých alkoholových směsí, jako jsou barvy, ředidla, kosmetické přípravky a podobně. I ty, jak potvrzuje také zkušenost Alexandra Mitrofanova, se v Rusku pijí.
„Nejlevnější vodce se dřív říkalo v překladu Hřídel – kvůli etiketě na obrázku. I tu lze ještě považovat za ušlechtilý nápoj ve srovnání s takzvanou Barmatuchou, což byl asi takový derivát barvy. Vyzkoušel jsem ho v pubertě a bylo to tak strašné, že když si na to vzpomenu, je mi ještě zle.“
Bezalkoholní svatby a další pokusy
Požívání takových lihovin, které navíc v Rusku často začínalo už kolem poledního, má samozřejmě vliv na zdraví a průměrný věk dožití obyvatel. Proto se v minulosti snažili někteří sovětští, respektive ruští politici agitovat proti nadměrné konzumaci. Například Jurij Andropov, předchůdce Michaila Gorbačova a dlouholetý šéf KGB.
„On skutečně věřil, že se Sovětský svaz dá zachránit, a to právě metodami KGB. Takže někdy v letech 1983 až 1984 byla velká kampaň o pracovní disciplíně, kdy milicionáři chodili do restaurací a kontrolovali lidi, proč nejsou v práci, když jsou dvě odpoledne,“ připomíná v podcastu Na Východ! Ondřej Soukup.
Dalším prvkem kampaně byly takzvané bezalkoholní svatby, které přenášela televize.
„V reportáži k tomu nutili nějaké nebohé funkcionáře, a vy jste dobře viděli, že ten člověk by si teď ale opravdu rád dal něco k pití. Ale musel tam stát s džusem a blahopřát novomanželům,“ pobaveně vzpomíná Soukup.
Dalším nezamýšleným důsledkem protialkoholních kampaní byl bující černý obchod s vodkou, nebo kácení starobylých vinohradů. Statistika ale po čase hovořila jasně: „Za pět let se průměrný věk dožití muže zvedl o tři a půl roku,“ uzavírá Ondřej Soukup.
Černá kronika jede
Vedle humorných situací s alkoholem v Rusku se ale Josef Pazderka, Ondřej Soukup a jejich host Alexandr Mitrofanov věnují roli alkoholu v ruské armádě během válečných operací na Ukrajině. Řada branců se totiž rekrutuje z regionů, které se dlouhodobě potýkají s problémem alkoholismu. Podle Alexandra Mitrofanova to spolu souhlasí – a to z politických důvodů.
Po alkoholu sahají i ruští navrátilci z fronty, což na ruskou společnost také negativně dopadá.
„Zajímavé je, že ruská mediální sféra je maximálně cenzurována, dokonce to přiznal i mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Ale jakýmsi zázrakem černá kronika, která se týká vražd, znásilnění, vražd, masových vražd pod vlivem alkoholu a drog, jede dál, jako by se nic nestalo. Nepřeháním, když každý den můžeme číst zprávy o tom, jak se válečný veterán vrátil do své rodné vesnice a pod vlivem opilosti nebo drog mírnyx týrnyx ji způli vyhubil,“ dodává Mitrofanov.
Jaký status má mezi lihovinami v Rusku vodka? A je pivo považováno za alkoholický nápoj? Kdo další se pokusil odnaučit Rusy pít a s jakým výsledkem?