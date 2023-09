Posprejovaná zeď kulturního domu ve Vodňanech budí emoce, graffiti objednalo město

„Podle mě je to pěkná opičárna.“ „No, někomu se to líbí a někomu ne. Na můj vkus je to moc divoký.“ „Já tomuhle moc nerozumím, je to asi spíš pro mladé, ale nepohoršuje to.“ „Je to hezky barevné, máme výročí, tak proč ne. Lepší než ta zelená zeď,“ zaznívá na ulici u kulturního domu.

„Mně jako ředitelce městského kulturního střediska připadá úplně geniální, že se o tom domě mluví,“ reaguje Michala Piskačová. „To, že se vůbec vede diskuze, mi přijde podstatné a něco to vypovídá o městě jako takovém, jeho občanech i vztahu k veřejnému prostoru,“ dodává.

Zastupitel města Tomáš Veselý s graffiti nesouhlasí, připomínají mu vandalismus. „Já si myslím, že k padesátému výročí by se hodily jiné malby. Pokud paní ředitelka chtěla graffiti, tak bych očekával něco jiného ražení, mohly by tam být vodňanské osobnosti,“ myslí si.

Souhlas s graffiti udělil starosta Vodňan Martin Macháč. „Já to vnímám jako akci, která vznikla v souvislosti s výročím. Je to součást toho programu a potom se uvidí, jestli to tam zůstane, nebo se dům vrátí do původního stavu,“ říká.

Výzdoba podle starosty upozornila na debatu o rekonstrukci budovy. „Vyvolalo to pozdvižení ve městě, ale my se zároveň už půl roku bavíme o budoucnosti kulturního domu, možných přestavbách, protože za těch padesát let se tam moc nestalo a nároky na prostory pro kulturu se vyvíjí,“ doplňuje.

O budoucí podobě kulturního domu ve Vodňanech aktuálně jednají zastupitelé a ředitelé kulturních organizací.