Vodní dílo Nové Heřminovy není samospásné. Musí ho doprovázet i další díla, popisuje ministr Výborný

Ministerstvo zemědělství v pátek představilo harmonogram výstavby přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku, která by mohla zabránit ničivým povodním, jako byly ty z loňského roku. V pátek ministr Marek Výborný z KDU-ČSL uvedl, že stavba přehrady by měla začít nejpozději v říjnu 2027 a celkem by měla stát zhruba devět miliard korun. „Možnosti obstrukcí jsou výrazně nižší, než tomu bylo u územního řízení," řekl Výborný pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:44 3. ledna 2025

Vy jste před chvílí na tiskové konferenci uvedl, že ministerstvo začne jednat se zbývajícími 18 majiteli pozemků o výkupu a stavebním řízení. Jak to jednání probíhá nebo bude probíhat?

Během ledna musíme počkat na aktualizaci oceňovací vyhlášky. Tu pro tyto účely každoročně provádí ministerstvo financí.

Na základě toho zašle Povodí Odry na přelomu ledna a února letošního roku návrh kupní smlouvy všem 18 fyzickým osobám, u kterých nemáme vypořádané majetkové věci ohledně výstavby přehrady. Návrh bude přesně v duchu oceňovací vyhlášky a aktualizovaných znaleckých posudků.

Podobně jsme v kontaktu i s obcí Nové Heřminovy a s paní starostkou jsem se osobně viděl na podzim loňského roku. Další setkání plánujeme nejen s ní, ale i s dotčenými starosty dalších obcí.

Na základě návrhu kupních smluv bude mít těch 18 fyzických osob 30 dnů na to, aby se vyjádřily, zda tuto kupní smlouvu akceptují a podepíší. Já věřím, že naprostá většina tak učiní. Osm osob má pozemky v zátopě budoucího vodního díla, deset v oblasti zpětného vzdutí.

Finanční prostředky na ten výkup máme k dispozici a měli bychom tím celou věc uzavřenou. Pokud ne, tak po 30 dnech přistoupíme prostřednictvím Povodí Odry k vyvlastnění podle zákona tak, abychom pozemky měli k dispozici.

Když se bude v kupní smlouvě jednat o nějakém ocenění, mohou ti lidé počítat k výkupní částkou, která je v místě obvyklá nebo i vyšší?

Ano, mohou počítat s částkou tak, jak ji vyčíslí aktualizovaná oceňovací vyhláška ministerstva financí pro tyto případy. Je to cena, se kterou může stát, v tomto případě Povodí Odry, operovat.

To, co během ledna vzejde, tak jako každý rok, kdy se vyhláška aktualizuje ze strany ministerstva financí, bude předmětem návrhu tak, jak nám to zákon ukládá.

Pokud by tuto částku majitelé neakceptovali, nezbyde nic jiného, než postupovat podle vyvlastňovacího zákona, a to za náhradu, která bude výrazně nižší než v případě dohody, kterou připravíme na začátku února.

A potom už stavbě nebude stát nic v cestě? Když Hnutí Duha uvedlo, že nebude do procesu povolování zasahovat správní žalobou ani dalšími kroky. Dokonce obec Nové Heřminovy přiznává, že rozhodnutí státu nedokáže zvrátit, i když je vázaná referendem, které stavbu odmítlo.

To referendum je poměrně historického data. Musím zdůraznit, že současné vedení obce Nové Heřminovy a naprostá většina obyvatel podle mých informací výstavbu vodního díla podporuje. Nerad bych jim podsouval zájem tu stavbu brzdit.

My počítáme s tím, že na základě komunikace s dotčenými orgány státní správy aktualizujeme celou dokumentaci pro stavební povolení. Poté bychom někdy v létě letošního roku požádali o jeho vydání. Ten proces bude trvat zhruba 12 měsíců a nelze ho nijak urychlit.

Pevně ale doufám, že v rámci toho stavebního řízení už nedojde k žádnému dramatickému zdržení.

Pevně doufáte, ale může se to stát? Jsou tam nějaké slabé body, které by způsobily, že se to celé prodlouží?

Je to správní řízení, takže do něj samozřejmě mohou vstupovat i další orgány. Chci nicméně zdůraznit, že možnosti obstrukcí jsou výrazně nižší, než tomu bylo u územního řízení, které běželo od roku 2017 a na den to bylo 19. prosince, kdy Povodí Odry požádalo jeho vydání.

Tady už opravdu není možné, aby došlo k nějakým obstrukcím a zdržování výstavby celého vodního díla.

Vy jste po loňských povodních prohlásil, že kdyby přehrada fungovala, tak by před ní ochránila Krnov a Opavu a škody by byly výrazně menší. Máte to potvrzené čísly?

Ano. Dokládají nám to modely, které jsme měli k dispozici krátce po samotných povodních a má je k dispozici i Povodí Odry.

Je to kombinace. Já chci zdůraznit, že vodní dílo Nové Heřminovy není samospásné. Musí tomu doprovázet i ta další díla – už dneska vybudovaných pět nádrží suchých polderů, které jsou součástí všech komplexních opatření, stejně tak jako opatření, která budou budována už od jara letošního roku na katastru obce Zátor.

Tam budou na jaře předávat staveniště a budovány předsunuté hráze, kde bude budován jeden most a několik dalších protipovodňových opatření.

Takto budeme postupovat nadále jak v Zátoru, tak v Branticích a městě Krnov samotném. Počítám, že bychom 17. ledna letošního roku podepsali memorandum mezi městem Krnov, Povodím Odry a ministerstvem zemědělství o vybudování protipovodňových opatření na katastru města Krnov.

Hydrobiolog Ondřej Simon z České zemědělské univerzity uvedl, že v krajině obecně chybí přirozený rozliv řeky, slepá ramena a toky vrácené do jejich původního přírodního stavu. Na změně v tomto smyslu budete také pracovat?

Je to součástí analýzy toho dotčeného území. Musíme si uvědomit, že někde je možné se vracet do těch původních meandrů a řečiště jednotlivých toků. Někde to třeba z majetkoprávních důvodů není možné.

Minimálně však v extravilánech obcí, to znamená tam, kde to možné je, bude v příštích týdnech a měsících Povodí Moravy i Povodí Odry postupovat.

V prosinci a listopadu loňského roku byla nakonec vytvořena pracovní skupinu, která se tři týdny pohybovala jak v povodí říčky Bělá, která je na druhé strany Jeseníků, tak na povodí Opavy a Opavice. Přesně tomu jsme se věnovali v intravilánech i extravilánech obcí.