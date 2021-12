V okolí vodního díla Želivka bude možné stavět. Po téměř padesáti letech úřady zruší přísnou vyhlášku

Po padesáti letech se bude znovu moct stavět v okolí vodárenské nádrže Želivka – Švihov. Přísná omezení padají díky nové vyhlášce. Lidé budou smět v okolí největší zásobárny pitné vody v Evropě budovat rodinné domy, obce a infrastrukturu. Středočeský kraj totiž povolil výstavbu v ochranném pásmu nádrže. Zrušení padesát let trvajícího omezení navrhlo kraji Povodí Vltavy. Pelhřimov 22:00 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní dílo Želivka – Švihov je na řece Želivce a jedná se o největší přehradu v Česku | Foto: Tereza Pešoutová

Vodní dílo Želivka – Švihov je na řece Želivce a jedná se o největší přehradu v Česku. Pitnou vodou zásobuje Prahu, část Středočeského kraje a část Vysočiny. Od počátku 70. let platí v okolí přehrady přísná stavební uzávěra.

„V těch vesnicích, jako jsou Habrovčice, Chotěměřice byl problém něco stavět, dotklo se to i střediskové obce Hněvkovice. Měly jsme zamítnuté parcely, které jsme počítali tady dole,“ řekl starosta Hněvkovic Václav Šťastný.

Podle nové vyhlášky by rodinné domy, drobné řemeslné dílny nebo součásti technické infrastruktury obcí měly jít stavět i v okolí nádrže. Starosta Šťastný si od toho slibuje, že by se lidé mohli začít vracet do míst, která kvůli přísným pravidlům před lety opustili. „Prakticky zaniklá obec Hudeč, Habrovčice. Dost lidí se odstěhovalo a když se umožní stavby, vrátí se do těch vesnic.“

Novou vyhlášku povolující stavby v okolí Želivky vydal Středočeský kraj na základě návrhu Povodí Vltavy.

Změnu pravidel nastavených už v roce 1972 tedy iniciovalo samo Povodí Vltavy, tedy správce vodního díla.

Podle generálního ředitele Petra Kubaly by se to v žádném případě nemělo dotknout kvality pitné vody. „Za tu dobu došlo k výraznému posunu a vzhledem k tomu, že došlo k vybudování mnoha čistíren odpadních vod, tak tím základním zdrojem znečištění v současné době nejsou tyto bodové zdroje.“

Proti není ani největší odběratel vody z přehrady, hlavní město Praha. Dopady každé jednotlivé stavby na vodní zdroj bude posuzovat kromě stavebního úřadu také Povodí Vltavy a příslušný vodoprávní úřad. Nová vyhláška bude platit od poloviny prosince.