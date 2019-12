‚Přehrada prostě bude.‘ Povodí Odry chystá v Nových Heřminovech demolice, obec mu blokuje pozemky

Přípravy na stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku pokračují. Povodí Odry chystá další demolice budov na pozemcích, které vykoupilo. Nemá je ale všechny. Další pozemky vlastní obec, která s vodní nádrží nesouhlasí. Nehodlá se jich proto vzdát. Situace mezi státním podnikem a obecním úřadem tak zůstává napjatá. Nové Heřminovy (Bruntálsko) 19:17 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace vodního díla Nové Heřminovy | Zdroj: Povodí Odry

„Vykoupeny máme v podstatě všechny pozemky, které potřebujeme. Kromě pozemků, které vlastní obec Nové Heřminovy. Tam je to neprůchodné. Obec zatím nepochopila, že přehrada prostě bude,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný (SNK Proti přehradě) zůstává klidný. „Je to na mrtvém bodě. Osobně nevidím žádné přípravy přehrady, takže si s tím aktuálně ani nelámu hlavu. Problém je v tom, že chceme s Povodím vyjednávat, a ono se s námi nechce bavit. Neví, co je diskuse,“ říká.

Povodí Odry ale i tak stavbu přehrady chystá. Aktuálně srovnává se zemí budovy na pozemcích, které vykoupilo. Právě tam má v budoucnu vodní nádrž stát.

„V Nových Heřminovech jsme už demolovali za vlastní peníze – myslím, že to bylo v hodnotě kolem 30 milionů korun. Pokud jde o plánované demolice, v příštím roce jich má být 18 v předpokládaném nákladu 22 milionů korun,“ upřesňuje investiční ředitel Miroslav Janoviak.

Dojde na vyvlastnění?

Státní podnik potřebuje získat tři poslední pozemky, aby mohl začít stavět. Pokud se na odkupu s obcí nedomluví, může dojít i k vyvlastnění.

Domluva zatím nevede ale ani přes určité kompromisy. Starosta třeba chce v obci zachovat obloukový most. Ani tam se ale podle něj obě strany neumí dohodnout.

„Je to kritické místo, o kterém chceme diskutovat. Ale nejde o ničem diskutovat, protože oni si to už nakreslili a bude to tak. Takže, když si myslí, že si to prosadí, tak je necháváme, ať si to prosadí. Ale bez naší účasti,“ říká Drobný.

Povodí Odry také dál spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic. Pomáhá s výkupem pozemků pro přeložku cesty, která spojuje Nové Heřminovy se sousedním Zátorem. Bez přeložky přehrada také vzniknout nemůže.