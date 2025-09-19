Vodohospodáři otevírají novou plavební komoru na Baťově kanále. Lidé odtud doplují až do Hodonína

Na Baťově kanále v pátek vodohospodáři otevírají novou plavební komoru mezi Rohatcem a Sudoměřicemi. Ředitelství vodních cest taky nechalo splavnit říčku Radějovku, která komoru spojuje s řekou Moravou. Lodě tak nově z Baťova kanálu doplují až do Hodonína.

Baťův kanál

Na nové plavební komoře začíná v pátek zkušební provoz (ilustrační foto) | Zdroj: Asociace lodního průmyslu

Baťův kanál se díky propojení s řekou Moravou prodlouží o sedm kilometrů, celkově tak dosáhne délky šedesáti kilometrů. Novou plavební komoru kanál získal po téměř devadesáti letech.

V pátek na ní začíná zkušební provoz, lodě poplují vždy v pátek a o víkendech do konce října. Plný provoz pak začne spolu se zahájením plavební sezóny 1. května.

