Vodohospodáři zvýšili přes noc odtok z Nových Mlýnů, pod nimiž v Dyji uhynuly tuny ryb

Povodí Moravy upouští z nádrže Nové Mlýny v noci až 20 metrů krychlových vody za sekundu, přes den odtok snižuje na 13 až 15 metrů. Chtějí zvýšit okysličení vody v řece a předejít dalšímu úhynu ryb. Více s ohledem na minimální přítoky odpouštět nelze, řekla mluvčí vodohospodářů Jana Kučerová. V noci na pondělí uhynuly v Dyji u Bulhar na Břeclavsku tuny ryb. Rybáři zatím odklidili asi tři tuny, řekl za Moravský rybářský svaz Jan Grmela. Bulhary 9:55 1. července 2025 Dlouhodobě více upouštět nelze, jelikož přítoky do Novomlýnských nádrží jsou velmi nízké. (ilustrační foto)

V neděli ráno pracovníci podniku zvyšovali průtok na Dyji pod soustavou Novomlýnských nádrží, protože koncentrace kyslíku velmi rychle klesala. „V pondělí však výrazně poklesl kyslík níže, nad jezem Bulhary, kde uhynulo větší množství ryb. Upravili jsme ještě manipulace tak, abychom přes noc upouštěli více než přes den,“ řekla Kučerová.

Kyslík, který ryby nezbytně potřebují, spotřebovávají v noci přemnožené sinice. Ty mají příznivé podmínky pro rozmnožení vlivem horkého počasí, nízkým průtokům a množství živin rozpuštěných ve vodě.

Dlouhodobě však více podle Kučerové upouštět nelze, jelikož přítoky do Novomlýnských nádrží jsou velmi nízké. „Otevřeli jsme i vrata na Nových Mlýnech a díky rozstřiku se voda okysličuje. Sinic je ale tolik, že je to asi marný boj,“ doplnila mluvčí.

Zatím nemá informace o podobné situaci jinde v povodí, s ohledem na očekávané vysoké teploty se to však může změnit. Vzhledem k tomu, že často jde o velmi rychlý pokles kyslíku, prosí vodohospodáři o spolupráci i veřejnost. Lidé by měli informovat dispečink, pokud si všimnou ryb, které lapají po dechu, případně zaznamenají úhyn.

Rybáři spolu s dobrovolníky odklidili v pondělí u Bulhar asi tři tuny ryb, nejčastěji šlo o tolstolobiky či cejny. „Budeme tady ještě dnes, patrně celý den. Odhaduji, že celkem odklidíme kolem šesti tun. Je to masivní úhyn, ale ne takový, jako před třemi lety,“ uvedl Grmela. Rybáři tehdy vylovili přes 40 tun ryb a odhadovali, že v řece zůstaly další desítky tun.

Úhynům lze podle Grmely zabránit zvýšením hladiny Nových Mlýnů, o což Povodí roky usiluje. Naráží však na soudní spor. „Bylo by dobré ekologickým aktivistům vysvětlit, že by se pak ryby nemusely udusit. Vyřešit sinice bude trvat roky, než se podaří zintenzivnit čištění odpadních vod. Do vody teče vše a v Nových Mlýnech je teplá, sinice tam budou každý rok,“ míní rybář.