Spletitou sítí metr a půl hlubokých zákopů se pohybuje čtveřice ukrajinských vojáků a tzv. čistí prostor.

Na Libavé cvičí další rotace ukrajinských vojáků. Jejich čeští kolegové pro ně vybudovali cvičné zákopy

Stěny zákopů jsou pokryté prkny. Tvarem, hloubkou a také orientací se podobají bojištím východní Ukrajiny. Vojákům tak umožňují trénovat ostrou střelbu z ručních zbraní, ale i třeba hod ručními granáty.

Od loňského podzimu výcvik na Libavé už absolvovalo více než dva a půl tisíce ukrajinských vojáků. Další rotace ukrajinských vojáků má podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky na Libavou dorazit ještě letos.

„Důležité to je nejenom proto, že to je morálně správně, ale je to důležité i pro nás a pro naši vlastní bezpečnost a pro naši obranu. A je potřeba si říct, že Ukrajina nám kupuje čas, draze za to platí svojí krví a drží Rusy dál od nás,“ zdůraznil Řehka.

Česká armáda kromě výcviku na Libavé vysílá i zvláštní týmy do Polska. Tam se zaměřují na výcvik ukrajinských odstřelovačů, ženijních specialistů a zdravotníků.