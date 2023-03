Vojáci zdokonalují své taktické a záchranářské dovednosti v horském terénu v Krkonoších

Na sněžném skútru se teď s velitelem a vedoucím instruktorem, doktorem Petrem Stachem, přibližujeme ke stráni nad Dvorským potokem. Právě tam je hlášen sesuv laviny. A pod ní by se mohl nacházet nějaký skialpinista.

Na místo přijíždějí první vojáci. A za chvíli hlásí nález. „Sonda pozitivní!" A začínají pomocí skládacích lopat vykopávat místo, kde by mohl být sněhem zasypaný člověk.

„Je tu jedna osoba. Je to žena a dýchá," zní hlášení. K transportu pak vojáci používají speciální záchranný modul. „Má kolečka, může plavat na vodě, může se zavěsit do podvěsu pod vrtulník. A může se táhnout po sněhu. Je to věc, kterou disponuje pouze Armáda České republiky."

Modul nesou dva vojáci a potom ho na místě složí do jednoho velkého kusu.

„Je zapotřebí mít armádu připravenou na tyto krizové situace. V zimních podmínkách je celý ten výcvik kompletně o horském prostředí. Oblékání, pohyb v terénu, orientace. A vrcholí to takovou královskou disciplínou, kterou je ta samotná lavinová záchrana," uzavírá Petr Stach.

Za celou zimní sezónu se na horském výcviku vystřídají stovky českých vojáků.