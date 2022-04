Bezpečnější komunikace pro české vojáky. Ministerstvo obrany pronajalo satelitní pásmo

Ministerstvo obrany v pátek podepsalo smlouvu s Airbus Defence and Space o pronájmu satelitního pásma pro komunikaci vojáků na zahraničních misích. Za 15 let zaplatí 1,08 miliardy korun. Obrana to v pátek uvedla na svém webu www.army.cz. Podle úřadu bude díky zakázce utajená komunikace v zahraničních operacích bezpečnější.

Praha 16:30 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít