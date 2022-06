Podmínky pro vysílání vojáků do zahraničí se mají změnit. Novela má pomoci například při evakuacích

Podmínky pro vysílání vojáků do zahraničí a přejezdy cizích vojáků přes české území by se mohly upravit. Vláda na středečním zasedání schválila ústavní novelu, sdělila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).Předloha nyní zamíří do Parlamentu.

Praha 13:58 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít