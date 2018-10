Vojenská pojišťovna zaplatila bez soutěže 25 milionů advokátní kanceláři. Není jasné za co, sama má právníky

Zdravotní stav vojáků, kteří podstoupili operace v Afghánistánu, se lepší. Vrátit by se mohli do konce týdne

Zdravotní stav dvou českých vojáků, kteří byli zraněni v Afghánistánu, se zlepšuje. Do Česka by mohli být přepraveni do konce týdne. Posoudí to tým lékařů, kteří letí do Afghánistánu.