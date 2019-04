Předjet či zůstat na místě? Zařazení do vojenské kolony je nebezpečný přestupek, varuje policie

Do kolony vojenských vozidel na běžných silnicích se nesmí zařazovat auta. Jde o přestupek, za který řidiči na místě hrozí pokuta do dvou tisíc korun. Auta mohou pouze předjet celou kolonu, ale na to potřebují dost dlouhý úsek i čas. Na možná rizika při míjení těchto kolon upozornila vojenská policie akcí konanou na bývalém letišti u obce Kámen na Pelhřimovsku. Kámen 20:51 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič se na silnici nesmí do vojenské kolony zařadit (ilustrační foto) | Foto: Jana Samcová | Zdroj: Armáda ČR

Reálně se mohou řidiči s takovou situací setkat příští měsíc, kdy je v plánu přesun techniky zahraničních armád přes české území. Na dotaz novinářů to potvrdila mluvčí Vojenské policie Nikola Hájková. Načasování středeční akce je podle ní ale shoda náhod.

Nehoda pandurů u Tábora stála armádu 95 milionů. Poslední vozidlo dostala na konci března Číst článek

Na možná úskalí na silnicích ve středu vojenská policie poukázala simulovaným přesunem téměř kilometrové kolony kolových bojových vozidel pěchoty. Ta jela rychlostí 40 kilometrů v hodině.

Osobní auto potřebovalo na předjetí kolony 1800 metrů a trvalo mu to 72 vteřin. Podle mluvčí to v běžném provozu není jednoduché. Podle ní je důležité, aby řidič zvážil, jestli je schopen celou kolonu předjet.

„Protože ze zákona vyplývá podmínka, že pokud je kolona doprovázená vozidly s právem přednosti v jízdě, tak řidič nesmí do této kolony vjet,“ uvedla Hájková.

Neznalost řidičů

Řidiči podle ní ale často čas potřebný na předjetí neodhadnou a do kolony vjedou. „Což je nebezpečné,“ dodala Hájková. Upozornila na to, že z bojových vozidel je vzhledem k jejich konstrukci omezený výhled.

VIDEO: Jak došlo k hromadné nehodě v tunelu Blanka? Řidič náhle zastavil, další to neubrzdili Číst článek

„Takže se často i stává, že řidič bojového vozidla nevidí vozidlo, které se do kolony zařazuje,“ popsala.

Rozdílná je také jejich brzdná dráha, jak ukázala další ukázka. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině potřebovalo osobní auto na zastavení 21 metrů, bojové vozidlo stálo po 39 metrech.

S tím, že se auta při předjíždění zařazují do kolony, se vojáci setkávají. Potvrdil to Jakub Vrtiška, který řídil jeden z obrněných transportérů: „Řidiči to moc neznají.“

Mezi vozidla s právem přednostní jízdy nepatří jen armáda, mohou to být třeba i vozidla hasičů, policie nebo záchranářů. Jde o vozidla vybavená modrými nebo modročervenými majáky. Do skupiny vozidel s právem přednostní jízdy a vozidel jimi doprovázených se ostatní auta nesmějí zařazovat.