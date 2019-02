Murček je lepší volbou, než byl dříve Kříž, hodnotí změny v čele vojenské policie generál Petr Pavel

Ministr Lubomír Metnar za ANO ve středu odvolal šéfa vojenské policie Pavla Kříže. Nahradit by ho měl plukovník Miroslav Murček. Podle armádního generála Petra Pavla je odborníkem, který slouží u vojenské policie už dlouho. Proto je podle něj lepší volbou, než byl před čtyřmi roky Kříž, řekl v rozhovoru serveru iROZHLAS.cz. Praha 16:36 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Setkal jste se někdy osobně s Miroslavem Murčekem, který má v čele vojenské policie nahradit Pavla Kříže?

Neznám ho blíž, protože jsme nikdy nepracovali napřímo, ale potkávali jsme se. Vím, že to je člověk, který ve vojenské policii slouží dlouho, prošel řadou funkcí. A mám důvěru v to, že jeho jmenování do této funkce bude zajišťovat odbornou kontinuitu.

Když tedy povede vojenskou policii on, tak to podle vás bude člověk na svém místě?

Minimálně si u vojenské policie prošel vším, aby měl přehled o všech aspektech práce vojenské policie. Odborné předpoklady tam jsou zřejmě větší, než byly v době jmenování tehdy podplukovníka Kříže. Byl právníkem, ale o vojenské policii toho nevěděl tolik jako plukovník Murček.

Před čtyřmi lety jste Pavla Kříže při příchodu do čela vojenské policie kritizoval kvůli nižší hodnosti. Byl podplukovníkem, na tuto pozici měl mít ale generálskou hodnost. Mohl byste to nyní, když odchází, okomentovat?

Mé výhrady byly tehdy pouze v duchu naplňování kritérií kariérního řádu. Měl jsem za to, že volba tehdejšího ministra Martina Stropnického (ANO) nenaplňovala kritéria, na kterých jsme se předtím dohodli. Vybrat podplukovníka na generálské místo nebylo v souladu, nesplňoval některá z kritérií. Tehdy jsme si to vyříkali a já volbu ministra respektoval, protože to bylo v jeho pravomoci.

Kdo je Miroslav Murček? Plukovník generálního štábu Miroslav Murček je zkušený voják s pětadvacetiletou praxí u vojenské policie. Devět let šéfoval Velitelství Vojenské policie Olomouc. Působil také v pěti zahraničních misích, mimo jiné v Iráku. Vojenská police byla zřízena v roce 1991. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany.

Jak se rozhodl ministr dnes, nemohu komentovat, protože jeho důvody neznám. Pan generál Kříž setrval ve funkci dobu, která je většinou běžná. V jeho odvolání bych proto neviděl nic zvláštního, jen běžnou rotaci, která funguje ve všech armádních funkcích.

S postem šéfa vojenské policie je spojená hodnost dvouhvězdičkového generála, tedy oficiálně generálmajora. Miroslav Murček má hodnost plukovníka, což je o dvě hodnosti níže. Platí podle vás i nyní, že člověk, který povede vojenskou policii, má mít generálskou hodnost?

Je celkem běžné, že na funkci, která má nějakou hodnost, je vybrán někdo s hodností o jednu nižší. A s ustanovením do funkce nebo o nejbližším možném termínu je povýšen. Na tom není nic divného. Pokud už je tam rozdíl dvou hodností, tak tam už potom vyvstává otázka.

Ministr Metnar odvolal Pavla Kříže s tím, že nebyl spokojen s jeho vedením vojenské policie. A v poslední době se to prý projevilo i v napětí v mezilidských a pracovních vztazích. Víte o tom?

O vnitřní poměry ve vojenské policii jsem se nezajímal do té míry, abych sledoval mezilidské vztahy. Po dobu svého působení v Bruselu jsem měl s sebou tým od vojenské policie, se kterým jsem byl maximálně spokojen. Byl jsem spokojen i s přístupem tehdejšího náčelníka vojenské policie (Kříže) při zabezpečení.

Neměl jsem žádnou výhradu, a jestli měl ministr výhrady, tak je to samozřejmě jeho věc, protože on s náčelníkem vojenské policie spolupracuje napřímo a do toho jsem neviděl.