Selhání civilní rozvědky: kvůli vyzrazení skrytého pracoviště musel vypovídat i její ředitel

Radiožurnál na podzim upozornil na selhání tuzemské civilní rozvědky, které ohrozilo citlivé operace této tajné služby i bezpečnost jejích důstojníků v terénu. Úřad pro zahraniční styky a informace neuhlídal utajení jednoho ze svých objektů. Na skryté adrese měl totiž registrovanou životnost i pracovník služby, který loni povýšil do jejího vedení. Kauzy 2019 Praha 11:25 26. prosince 2019

Fakt, že nedávno rekonstruovaný dejvický dům je ve skutečnosti utajované pracoviště rozvědky, potvrdil Radiožurnálu pod podmínkou zachování anonymity důvěryhodný zdroj, který ve službě roky působil ve vedoucích funkcích.

V otevřených zdrojích tak lze přes jeho jméno dohledat další krycí firmy i pracovníky, kteří v budově sídlí. Kvůli zjištění Radiožurnálu vypovídal ředitel služby Marek Šimandl před sněmovní komisí pro kontrolu rozvědky.

Na adresu skrytého pracoviště rozvědky ukázaly záznamy v živnostenském rejstříku jednoho z donedávna nejvýše postavených špionů v zemi. Jeho jméno totiž po letech práce v utajení zaznělo loni oficiálně, když byl pověřen řízením rozvědky. Kromě samotného objektu se přitom vyzradily i tamní krycí firmy i identity lidí, kteří v nich působí.

Podle dobře informovaného zdroje Radiožurnálu jde o specialisty služby na oblast Balkánu. Vedení rozvědky to odmítlo oficiálně komentovat. Její ředitel Marek Šimandl nicméně na uzavřeném jednání sněmovní komise poslancům únik citlivých informací potvrdil.

Oznámil to šéf komise Pavel Blažek z ODS. „Skutečně došlo k pochybení bývalého pracovníka rozvědky, který si přihlásil do veřejných rejstříků svou živnost i trvalý pobyt na určité adrese, což se dělat nemá. A pokud jde o nějaké vzniklé škody z tohoto jednání, tak téměř žádné nejsou, protože rozvědka o tom věděla. To znamená, že ten dům, o který šlo, je v podstatě už tři čtvrtě roku prázdný.“

S tím je ale v rozporu vyjádření bývalého šéfa Vojenské rozvědky Andora Šándora, Podle něj jde o jednoznačně velké riziko. „Každá rekonspirace objektu i jejích zaměstnanců je vždycky závažný problém, který ta služba ponese vždycky velmi špatně.“

Podle Blažka každopádně rozvědka přijala taková opatření, aby se už podobná situace nemohla opakovat. Sám dlouholetý špion s Radiožurnálem odmítl komunikovat. V současné době je v civilu a pracuje pro armádní podnik.