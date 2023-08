Největší cvičení vojenského letectva: ‚Vyzkoušíme spolupráci všech složek vzdušných sil,‘ říká plukovník

České vojáky tento týden čeká největší národní letecké cvičení. Armádní letectvo bude ve vzduchu i na zemi procvičovat taktiku boje i velení a řízení fiktivní vojenské operace. Velitelství vzdušných sil si vyzkouší, jak dokážou letecké základny a ostatní útvary spolupracovat. „Zásadním úkolem je procvičit, jak bude náš národní posilový systém v celém komplexu pracovat,“ říká plukovník Michal Kudyn, který je za cvičení zodpovědný. Čáslav/Pardubice 18:52 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít JAS-39 Gripen | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany

Jak bude konkrétně cvičení vypadat? Co si chcete vyzkoušet?

Zásadním úkolem je procvičit, jak bude náš národní posilový systém v celém komplexu pracovat. A protože to možná ne všichni znají – národní posilový systém je takovou národní částí toho, co běžně zabezpečují naše české gripeny v NATO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cvičení bude poměrně komplexní, musíme procvičit celý systém, nastiňuje Michal Kudyn, velitel cvičení a náčelník odboru bojové přípravy Generálního štábu

Na jakých letištích budete cvičit? Kde mohou lidé očekávat zvýšenou hladinu hluku?

Cvičení bude poměrně komplexní, musíme procvičit celý systém. To znamená, že hluk a velké aktivity na letištích neuvidíte a neuslyšíte, což je možná pro občany České republiky výhoda, že nebudeme v prázdninovém čase rušit lidi na dovolených.

Týkat se to bude zejména čáslavské základny a samozřejmě i ostatních útvarů a vzdušných sil Armády ČR.

Dotkne se to i pardubického letiště, kde s námi bude spolupracovat centrum leteckého výcviku a kde budeme provádět jeden z poměrně klasických scénářů, a to je intervence civilního letounu do Pardubic. Policie České republiky pak provede na zemi zásah.

Budou i nějaké noční nebo večerní přelety?

Nemůžu vyloučit to, že bude prováděn standardní výcvik vzdušných sil v noci, ale specifické noční scénáře, které budou součástí tohoto našeho velkého cvičení, které nazýváme Odolné nebe 2023, prováděny nebudou.

V čem je toto cvičení jiné než loni? Měl na plánovaný scénář cvičení vliv i konflikt s Ruskem na Ukrajině?

Vliv ukrajinského konfliktu je samozřejmě všude viditelný. To znamená, že se připravuje možná víc, než tomu bylo dříve. Nicméně toto cvičení je zaměřené právě na vyzkoušení národního posilového systému, který je tady s námi už poměrně dlouhou dobu.

Specifikum tohoto cvičení je opravdu to, že chceme vyzkoušet celý rozsah, to znamená spolupráci všech složek vzdušných sil, které jsou do národního posilového systému zapojeny, včetně spolupráce s takzvaným velícím generálem, který nám bude udílet pokyny k řešení některých scénářů.

A samozřejmě se chceme zaměřit i na to, abychom zjistili, jak bude systém schopen fungovat po delší dobu – což je právě těch oněch 14 dní.

Zúčastní se cvičení i nové vrtulníky americké výroby, které jste nedávno převzali?

Protože je poměrně krátce po jejich převzetí, musíme dát nejprve čas a prostor posádkám vrtulníku, aby se vycvičily. A pevně věřím tomu, že toto cvičení budeme pravděpodobně jednou za dva roky opakovat a že se s námi příští rok cvičení zúčastní.