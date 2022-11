Piloti se na F-35 snadno přeučí, říká nový velitel vojenského letiště v Čáslavi

Vojenští piloti by měli do sedmi let dostat nové stíhačky. Jaké to budou stroje, zatím není rozhodnuto. Ministerstvo obrany teď vyjednává s Američany o nákupu letounů F-35, čas má ale jen do října příštího roku. Pronájem švédských gripenů totiž skončí nejpozději v roce 2029 a americký výrobce, zavalený objednávkami z řady dalších evropských zemí, stroje nemusí dodat včas. Rozhovor Čáslav 18:11 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojový letoun F-35 Lightning II | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Česku hrozí, co se stalo na Slovensku, kde v současnosti nemají vlastní vojenské letouny. Stále čekají na americké F-16, a nebe jim střeží Češi spolu s polskými kolegy. Přitom za jejich hranicemi Rusko rozpoutalo válku právě ze vzduchu.

„F-35 je jediný letoun 5. generace (viz box), který je na trhu. To znamená, že v současné době vláda vede jednání se Spojenými státy o nejlepším letounu, který by Česká republika mohla získat,“ říká plukovník Jaroslav Tomaňa, který se 1. listopadu stal novým velitelem elitní bojové základny v Čáslavi. V kokpitu letounů JAS-39 Gripen nalétal 1600 hodin.

Jak se jako pilot díváte na nákup amerických letounů F-35?

Každý voják, který je zodpovědný za ochranu vzdušného prostoru, chce mít to nejlepší. Protože to nám poskytne ty nejlepší schopnosti, abychom na bojišti mohli být co nejefektivnější.

technologie stealth Letadla jsou díky ní „neviditelná“ na konvenčním radaru. Stroje mají unikátní tvar trupu a sklon křídel. Díky tomu se radarové vlny odráží do jiných směrů a ne zpět do antény. Jsou ze specifických materiálů pohlcujících radarové paprsky. Kvůli tomu musí mít i speciální munici, která je uvnitř trupu letadla. Američané tuto technologii používají od 80. let 20. století.

Jak je to s přeškolením pilotů? Lze sednout z gripenu do letounu F-35?

Určitě. Mám kolegy, kteří se mnou studovali ve Spojených státech, a jsou to piloti, kteří létali na „eurofighterech“ a přecházeli na letoun F-35.

Přeškolování úplně nezkušených a nových pilotů bez jakýchkoliv zkušeností z operačního nasazení nebo zahraničních cvičeních nedává vůbec žádný smysl. Tam je zcela nezbytné dodržet kontinuitu předávání zkušeností a je jedno, jaký to je letoun – jestli to je gripen, F-35, eurofighter, F-16, F-18. Vždycky v té struktuře musí být zkušení piloti, které dokáží vykonávat funkci pilotů inspektorů a instruktorů, mohou dohlížet na výcvik, zaškolovat lidi.

Je to stejné, jako byste v továrně přecházela na novou technologii a všech zkušených pracovníků se zbavila. To nedává žádný smysl.

Česko jedná o nákupu 24 letounů tak, aby mohly vzniknout dvě letky. V tuto chvíli je v Čáslavi jen jedna. Bude to znamenat nabírání nových lidí, zvyšování počtu pilotů?

Neřekl bych, že to bude znamenat nějaké zásadní navyšování počtu pilotů. Máme 211. taktickou letku, která provozuje 14 nadzvukových gripenů, a pak máme 212. taktickou letku, kde máme 16 podzvukových letadel (pozn. Aero L-159 ALCA). Ty dvě nové nadzvukové letky by měly být tvořeny klíčovým personálem z již zmíněných dvou letek.

Jakou perspektivu mají současní piloti?

Všichni stárneme. Jsou piloti – a sami si to uvědomují –, kterým bude v roce 2030 padesát let. Není perspektivní přeškolovat padesátileté piloty na nový typ letounu. Měli by být schopni sloužit v operačním nasazení minimálně sedm až deset let.

Co je 5. generace letadel? Jde o technologickou úroveň bojových letadel. Švédské gripeny ve výzbroji české armády patří do 4. generace. Nejmodernější letouny 5. generace mají technologií stealth. Své „neviditelné“ stíhačky vyvinulo a zavedlo do výzbroje také Rusko a Čína.

K nárůstu pilotů nedojde, ale počítáme s lidmi v perspektivním věku a musíme docvičit novou generaci o mladší piloty, tak abychom za pět nebo sedm let na to byli připraveni.

Efektivní technologická převaha

Čáslavské letiště také čeká modernizace přistávací dráhy. Je to nezbytné?

Ta dráha je z 50. let a od té doby na ní nebyl žádný zásadní servisní zásah. Pomalinku se blížíme ke konci její životnosti. Na opravu už byl zpracovaný projektový koncept, rekonstrukce ale nebude dřív než po roce 2025.

Opravu vzletové a přistávací dráhy, pojížděcí dráhy a celé infrastruktury, která je spojená s operačním nasazením, za rok neuděláte. Musíme se připravit na to, že budeme v té době působit z náhradních letišť. V současnosti se mluví o letištích v Pardubicích a Náměšti.

Budete muset upravit letiště i kvůli chystanému nákupu nových letounů?

To bude další krok. Bude souviset s rozhodnutím vlády, jaký typ letounů budeme po roce 2030 provozovat. V případě přechodu na jiný typ letounů budou nároky na změnu infrastruktury v Čáslavi mnohem složitější. Budeme muset splnit všechny podmínky stanovené dodavatelem a základna bude muset projít procesem certifikace, tak aby byly splněny všechny požadavky pro provoz nového typu letounů na území ČR.

Na čem létají čeští stíhači? 21. základna taktického letectva v Čáslavi má ve výzbroji 14 nadzvukových letadel JAS-39 Gripen (12 jednomístných a dva dvoumístné). Ty zajišťují výhradně obranu vzdušeného prostoru Česka a členských států NATO. Základna disponuje také 24 podzvukovými letadly L-159 ALCA pro základní a pokračovací bojový výcvik.

Proto je nutné s přípravami začít co nejdříve, abychom předešli komplikacím a základna byla včas připravena. Pokud by tuto problematiku řešil velitel, který nastoupí po mně, bylo by téměř nemožné vše zvládnout v požadovaném termínu.

Část úkolů kolem modernizace letectva tak bude i na vás. Bude to velká výzva?

Bude to diametrálně jiná práce, než když jsem byl velitel operačních jednotek. Bez ohledu na typ letadla tím klíčovým aspektem je příprava širokého spektra specialistů, kteří budou budoucí dvě letky nadzvukových letounů zabezpečovat.

Po roce 2030 bude kladen větší důraz na personál, který se bude zabývat vyhodnocováním signálů, tvorbou knihoven pro rušiče a vyhodnocováním dat pro využití všech senzorů, kterým bude nový typ nadzvukových letounů vybaven.

Rozšíření taktické základny na dvě letky nám poskytne mnohem větší kapacitu v plnění dalších úkolů. Budeme například schopni mnohem víc podporovat pozemní vojsko na vyšší technologické úrovni v rámci sdílení dat získaných ze senzorů nových letounů.

Mluvíme zde o takzvané technologické převaze, avšak technologickou převahu můžeme efektivně využít pouze za předpokladu, že na to budeme všichni připravení v průřezu vzdušných a pozemních sil.