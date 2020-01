‚Stát nemá přehled o lidech schopných bránit zemi.‘ Poslanec Bartošek chce obnovit vojenské odvody

V roce 2004 Česko definitivně zrušilo povinnou vojenskou službu a s ní i vojenské odvody. Tím ale ztratilo zdroj informací o lidech, které by stát mohl v případě krize povolat do zbraně. Právě proto by se odvody - tentokrát už bez povinné vojny - měly podle poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL) obnovit. Praha 14:16 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci při slavnostním nástupu | Foto: Michal Voska | Zdroj: Armáda ČR

„Vzhledem k proměňující se bezpečnostní situaci ve světě by Česká republika měla vědět, kolik v případě ohrožení státu má k dispozici lidí, kteří jsou připraveni a ochotni zemi bránit, kdo má jaké zdravotní omezení, a nebo například kdo odmítá službu z důvodu výhrady svědomí. Není to o tom, že by se povinná vojenská služba měla vrátit,“ vysvětlil svůj záměr poslanec Jan Bartošek Radiožurnálu.

Ministerstvo obrany se o obnovení odvodů pokoušelo před pěti lety pod vedením Martina Stropnického z hnutí ANO - tehdy ale rezort narazil na odpor poslanců. Podle mluvčí Jany Zechmeisterové by ministerstvo opětovné otevření diskuze podpořilo.

„Případné obnovení odvodů by bylo nutné zajistit legislativně, administrativně i personálně, tím se myslí zajistit lékaře a zdravotní sestry, personál do odvodních komisí. Podle hrubé kalkulace, kterou jsme byli schopni udělat, by náklady na odvodní řízení s celým populačním ročníkem činily zhruba 100 milionů korun ročně,“ řekla Zechmeisterová.

Názory se různí

Diskuzi o znovuzavedení vojenských odvodů by přivítal i poslanec ODS a člen výboru pro obranu Pavel Žáček. Stát by měl mít podle něj evidenci možných branců, ze kterých bych pak mohla čerpat i profesionální armáda.

„Myslím si, že to, co zde bylo v minulosti – to znamená poměrně velká báze informací o jednotlivých osobách, ať už mužích nebo ženác z jednotlivých populačních ročníků – to dneska chybí. To, co dnes potřebuje plánovací proces a co dnes potřebuje armáda, to znamená tvrdá data,“ vyjádřil svůj názor o obnovení vojenských odvodů poslanec Pavel Žáček.

Zároveň dodává, že s návrhem na případné obnovení vojenských odvodů by mělo přijít ministerstvo obrany nebo vláda. Poslanec vládního hnutí ANO - bývalý profesionální voják Pavel Růžička se narozdíl od ministerstva k případnému obnovení odvodů staví odmítavě.

„Česká republika přistoupila k tomu, že bude mít profesionální armádu, tomu přizpůsobila i veškerý nábor. A my nechceme občany České republiky jakýmkoli způsobem obtěžovat tím, že budeme někoho volat k odvodům. To je prostě krok zpátky,“ řekl Růžička.

Občanská záloha

Pro obnovení odvodů by byl naopak místopředseda výboru pro obranu Jaroslav Foldyna z ČSSD.

„Vytvořit vojenské odvody a mít jakousi evidenci bojeschopných mužů nebo lidí, kteří jsou schopni k povolání toho, když se stát dostává do nějakých problémů ve smyslu nějaké branné záležitosti, si myslím, že je v dnešní době víc než nutné. Podívejme se kolem sebe, podívejme se na situaci, ve které je Evropa,“ vysvětlil svůj názor Foldyna.

„Kdyby stát měl evidenci nějakých lidí, kteří dokáží unést zbraň, udělat pět kliků a umět taky plavat, tak by to mohla být nějaká občanská záloha, kterou by mohl stát v případě potřeby povolat,“ dodal Foldyna.

Ministerstvo obrany vede v současnosti jen evidenci vojáků aktivních záloh, bývalých vojáků z povolání a lidí, kteří v minulosti absolvovali základní vojenskou službu nebo dobrovolné vojenské cvičení. Těch je celkem jeden milion a dvě stě tisíc.