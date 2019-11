Argun by měl armádě dodat vojenské přilby za 435 milionů korun. Nejdřív ale musí projít zkouškami

Ministerstvo obrany v pátek uzavřelo rámcovou smlouvu na dodávku přileb s firmou Argun. Její hodnota je až 435 milionů korun. Ministerstvo to uvedlo na svém webu. Vojáci za tuto částku dostanou řádově desítky tisíc přileb. Společnost Argun skončila ve výběrovém řízení druhá, vítěz tendru STV Group ale neuspěl ve vojskových zkouškách. Ministerstvo se o nákup přileb neúspěšně snaží několik let. Praha 16:42 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda ČR (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0 | Zdroj: Flickr

Smlouvu podepsali náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a za firmu Argun Stanislav Petr. Firma již českým vojákům v minulosti dodala neprůstřelné vesty.

Nabízené přilby nyní čekají kontrolní a vojskové zkoušky. Právě těmi neprošly výrobky konkurenční firmy STV Group. Pokud zkoušky dopadnou dobře, výrobce by měl helmy dodat do následujících 150 dnů. „Finanční rámec rámcové dohody činí 435 milionů korun a doba její platnosti je do 30. listopadu 2020. Stanislav Petr ujistil zástupce resortu, že veškeré podmínky obsažené v rámcové smlouvě jeho firma dodrží,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Nákup přileb provázejí na ministerstvu potíže. Úřadu se několikrát nepodařilo rámcovou smlouvu uzavřít a výběrové řízení muselo vypsat opakovaně. Mezi tím začala používaným helmám končit životnost.