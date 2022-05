Újezd u Brna se snaží prodat vojenský areál u radaru na kraji města

Újezd u Brna se pokouší prodat bývalý vojenský areál. Město ho dostalo za jednu korunu v roce 2010 od ministerstva obrany poté, co armáda komplex opustila. Vojáci teď sídlí vedle – u radaru protivzdušné obrany nedaleko Mohyly míru. Starý areál na kraji katastru města už radnice nechce. Zastupitelé pro něj několik let nedokázali najít vhodné využití. Brno 16:32 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vojenský areál v Újezdu u Brna | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Do bývalého vojenského komplexu na kraji Újezdu u Brna se vjíždí po cestě podél zdi a plotu, za kterým stojí hlídaný areál s radarem – velkou bílou koulí, která je vidět z velké dálky. Stojí na pomezí tří obcí – Sokolnic, Prace a Hostěrádek-Rešova. Dělící čárou je plot i silnice, za kterou se na zhruba dvou hektarech rozkládá síť nadzemních i podzemních místností a chodeb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kousek od Mohyly míru stojí starý vojenský areál. Armáda ho nepoužívá, v roce 2010 ho převedla do majetku Újezdu u Brna. Vedení města pro něj nemá vhodné využití a tak se ho snažilo pronajmout marně pronajmout. Teď ho zkouší rovnou celý prodat

„Jsou tu velící centra, protijaderné kryty, spousta místností technického zázemí, sociální zázemí, také dva velké tubusy, které měří 70 a 90 metrů,“ popisuje nezávislá místostarostka Újezdu Petra Kocúrová, co všechno je skryté v podzemí, kam se běžně vstupuje třípatrovou správní budovou ve svahu kopce. I ta je vybydlená, kanceláře jsou prázdné. Navazující hangáry vybrakované.

V nitru komplexu hučí vzduchotechnika a s vlhkostí se snaží bojovat několik vysoušečů. „Třikrát týdně z nich chodíme pravidelně vylévat vodu, vždy v pondělí, ve středu a v pátek,“ popisuje vedoucí místní pracovní skupiny Josef Vašák, který má na starosti i občasné sekání trávy okolo areálu.

Město se vojenský komplex snaží udržovat alespoň tak, aby se jeho stav příliš nezhoršoval. Jen malá část areálu je pronajatá. Většina zeje prázdnotou. Dovnitř nikdo cizí nesmí, okolí je hlídané. Roční údržba stojí město přes sto tisíc korun. „Loni to bylo 130 tisíc. To jsou určitě peníze, které bychom využili jinde. I proto zastupitelé schválili záměr prodeje. Dřív jsme se snažili objekt pronajmout, ale to se nepovedlo,“ dodává místostarostka Kocúrová.

Nové využití

Dřívější vedení obce navrhovalo, že v místě můžou vzniknout byty s výhledem na okolní obce i na Pálavu, muzeum historických vozidel, archiv či soukromá věznice a střelnice. Nic z toho se nestalo. V územním plánu je plocha vyznačená jako občanská vybavenost. Do centra Újezdu je to po silnici přes čtyři kilometry a dá se očekávat, že do budoucího využití by měla co mluvit i armáda jakožto bezprostřední soused. Kvůli odloučenosti lokality proto podle starostky Marie Kozákové z KDU-ČSL není vhodné na parcely umístit byty.

„Jeden ze záměrů, které nám byly v minulosti prezentovány, se nám velmi líbil. A to vybudování výroben místních specialit s tím, že by tam byl i prodej a zázemí, takže by tam šlo pořádat i různé společenské aktivity. Pokud by se areál podařilo využít tímto způsobem, bylo by to určitě nejlepší,“ soudí starostka.

Prodáme, ale aspoň za 20 milionů

Radnice proto letos vyvěsila na úřední desku záměr prodeje. Přihlásili se dva zájemci. S nabídkami 2,5 a 6 milionů korun. To nedosahuje ani poloviny tržní hodnoty areálu, která podle města činí 20 milionů. „Zastupitelé tyto nabídky projednali a konstatovali, že cena není dostatečná, že bychom skutečně měli jinou představu a proto zastupitelstvo rozhodlo, že záměr bude vyvěšen znovu,“ doplňuje Kozáková s tím, že tentokrát je v už zveřejněném záměru nová podmínka: nabídky nesmí být nižší než 20 milionů.

Zájemci se můžou hlásit do půlky června.