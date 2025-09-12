Vojenský podnik spouští program Nová mise. Má usnadnit veteránům přechod do civilního života
Vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína spouští program Nová mise pro vojenské veterány. Chce jim usnadnit přechod z armády do civilního života. Zároveň využije jejich zkušenosti s vojenskou technikou. Podle mluvčího vojenského podniku Rostislava Rožnovského můžou na projektech pro českou armádu zaměstnat desítky veteránů.
Přechod do civilního života čekal letos v lednu i 55letého Milana Zvirinského, který velel těžké brigádě v Hranicích na Moravě a prošel zahraničními misemi v bývalé Jugoslávii, v africkém Mali i v Afghánistánu. Teď velí přípravě výroby švédských obrněnců CV 90 v šenovském vojenském podniku.
Za službu vlasti jízdenka zdarma. Chrudim zavedla bezplatné MHD pro válečné veterány
Číst článek
Pracuje také například na nové technice pro svou bývalou brigádu v Hranicích. „O to větší důvod mám, aby vojáci, kteří na to čekají několik desítek let, aby ta vozidla dostali včas a aby vojáci viděli, že ta technika v porovnání s technikou ruského původu, že je to opravdu skok o dvě tisíciletí dopředu,“ popisuje.
Novým programem chce vojenský podnik výrazněji oslovit bývalé i současné příslušníky Armády České republiky. Podnik jim nabízí možnost uplatnit své zkušenosti a znalosti z armádního světa.
„Takový zaměstnanec má pro nás cenu zlata. Jsou to lidé vysoce disciplinovaní, pracovití a se znalostmi armádní techniky i prostředí. Program je zaměřen zejména na vojáky, kteří působili jako specialisté v různých oborech od řidičů přes automechaniky až třeba po IT specialisty,“ uvedla vedoucí personálního odboru Zdenka Brettschneiderová.
„V rámci programu Nová mise nabízí podnik účastníkům podporu při hledání optimální pracovní pozice, možnost případné rekvalifikace i mentoring od zkušených kolegů. Bývalí příslušníci armády tak mohou najít uplatnění ve výrobních i administrativních pozicích,“ říká Rožnovský.