Vojenský podnik spouští program Nová mise. Má usnadnit veteránům přechod do civilního života

Vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína spouští program Nová mise pro vojenské veterány. Chce jim usnadnit přechod z armády do civilního života. Zároveň využije jejich zkušenosti s vojenskou technikou. Podle mluvčího vojenského podniku Rostislava Rožnovského můžou na projektech pro českou armádu zaměstnat desítky veteránů.

Šenov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Veterán Milan si přál být vojákem už od mateřské školky

Veterán Milan si přál být vojákem už od mateřské školky | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Přechod do civilního života čekal letos v lednu i 55letého Milana Zvirinského, který velel těžké brigádě v Hranicích na Moravě a prošel zahraničními misemi v bývalé Jugoslávii, v africkém Mali i v Afghánistánu. Teď velí přípravě výroby švédských obrněnců CV 90 v šenovském vojenském podniku.

2:08

Za službu vlasti jízdenka zdarma. Chrudim zavedla bezplatné MHD pro válečné veterány

Číst článek

Pracuje také například na nové technice pro svou bývalou brigádu v Hranicích. „O to větší důvod mám, aby vojáci, kteří na to čekají několik desítek let, aby ta vozidla dostali včas a aby vojáci viděli, že ta technika v porovnání s technikou ruského původu, že je to opravdu skok o dvě tisíciletí dopředu,“ popisuje.

Novým programem chce vojenský podnik výrazněji oslovit bývalé i současné příslušníky Armády České republiky. Podnik jim nabízí možnost uplatnit své zkušenosti a znalosti z armádního světa. 

„Takový zaměstnanec má pro nás cenu zlata. Jsou to lidé vysoce disciplinovaní, pracovití a se znalostmi armádní techniky i prostředí. Program je zaměřen zejména na vojáky, kteří působili jako specialisté v různých oborech od řidičů přes automechaniky až třeba po IT specialisty,“ uvedla vedoucí personálního odboru Zdenka Brettschneiderová.

„V rámci programu Nová mise nabízí podnik účastníkům podporu při hledání optimální pracovní pozice, možnost případné rekvalifikace i mentoring od zkušených kolegů. Bývalí příslušníci armády tak mohou najít uplatnění ve výrobních i administrativních pozicích,“ říká Rožnovský.

Projekt Nová mise | Foto: VOP CZ

Marta Pilařová, adn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme