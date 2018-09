‚Maloval své sny a lidé to milovali.‘ V 71 letech zemřel umělec a entomolog Libor Vojkůvka

Původně zahradník se v 70. letech 20. století začal jako samouk věnovat malířství. Dnes jsou jeho díla vystavovaná v mnoha světových galeriích a jsou vysoce ceněná.

Nedílnou součástí jeho života bylo cestování. Za svůj život navštívil přes 100 zemí světa a načerpanou inspiraci přenášel právě do svých obrazů.

„Byl sběratel všeho možného. Byl to entomolog a hlavně cestoval. A tohle všechno v sobě vstřebával a maloval obrazy, které představovaly jeho sny. Byly plné zvířat, které snad ani neexistovaly, plné rostlin, které existovaly napůl a trochu si je domýšlel. Prostě to byly takové malované sny, a to lidé milovali,“ vzpomíná pro Radiožurnál majitel galerie Jiří Skácelík.

„(Byl to) člověk, který když se do něčeho dal, tak se tomu věnoval úplně všemi silami, které měl. Když se vrhnul na malování, tak si nastudoval malířské techniky až od renesance. Byl to strašný pedant, strašný puntičkář a strašně pracovitý malíř.“