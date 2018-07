Přehled tisku: funkce ve státních podnicích pro KSČM, mobily v šuplících nebo vývar z tygra

E15

Energetické dálnice pod mořem čeká boom – to je titulek deníku E15. Trh s podvodními kabely se podle odhadů do pěti let zdvojnásobí na 16 miliard dolarů. Celkem by se mohlo pod mořem zabudovat 30 tisíc kilometrů kabelů. Byznys s těmito vodiči bude těžit z rozvoje mořských větrných elektráren. Provozovatelé elektráren totiž plánují do roku 2022 nevýšit výkon věterných parků o několik tisíců megawattů. A k tomu budou potřebovat taky podmořské kabely.

Mladá fronta Dnes

Šéf komunistů Vojtěch Filip chtěl za podporu Babišovy vlády funkce ve státních a polostátních podnicích. Ostatní členové KSČM s tím ale nesouhlasili. Filip to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Při jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem tak posty nakonec ani nepožadoval. Na ostatní komunisty byl podle Filipa vyvíjen mediální tlak, „jako bychom chtěli něco nenormálního“.

Zisk funkcí přitom Filip zdůvodňoval tak, že pokud jako politici mají kontrolovat hospodaření státních a polostátních podniků, musí k tomu mít dostatek informací. Zbytek strany ale nepřesvědčil.

Lidové noviny

Střelený tygr, vytrhané drápy nebo tygří kosti a vývary - to vše nalezli vyšetřovatelé během pondělního zásahu kvůli zabíjení vzácných šelem. Podrobnosti přinášejí Lidové noviny. Policisté a celníci zdokumentovali tři zabití chráněných tygrů. Jejich ostatky se pak dál zpracovávaly a prodávaly. Podle policie z nich pachatelé vařili třeba údajně blahodárný vývar. V případu už padla tři obvinění. Podle Lidových novin je mezi obviněnými i provozovatel Zooparku Bašť Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny.

Hospodářské noviny

Brno hodlá utratit miliardu a půl za dostupné bydlení - všímají si toho Hospodářské noviny. Připravilo plán, jak nastartovat výstavbu bytů. Na vytipovaných místech vybuduje silnice, zavede plyn a elektřinu ještě předtím, než tam začnou stavět developeři. Brno tak chce zastavit růst cen nemovitostí, které zdražují taky v dalších městech.

Brno taky plánuje, že v některých případech pozemky poskytne developerům. Na oplátku po nich bude chtít, aby část bytů vyčlenili na dostupné bydlení - třeba pro důchodce, mladé páry nebo pro handicapované, vyjmenovávají Hospodářské noviny.

Deník

Po dvou hubených letech se letos pěstitelé dočkají velké úrody ovoce. Díky slunečnému počasí sklidí oproti pětiletému průměru asi o pětinu víc plodů, přečtete si tom v regionálním Deníku. Nejvíce se bude dařit meruňkám a hruškám. Ovocnáři taky slibují, že ovoce bude chutné a levnější než loni.

Právo

Češi mají v šuplících až 10 milionů mobilů. Vyhazují je totiž podle deníku Právo jen zřídka a raději si je schovávají. Přes jejich stáří je stále vnímají jako cennou věc, kterou si navíc pojí s osobními vzpomínkami. Zvýšit výběr nepoužívaných mobilů ale pomáhají sběrové akce. Oproti množství mobilů, které se dostanou na trh, Češi zrecyklují jen jednotky procent, odhadují v Právu provozovatelé sběren elektroodpadu.