Filip: Informace od Babiše mladšího pro mě nejsou relevantní, byly získány nelegálně

Vojtěch Filip (KSČM) v rozhovoru v pořadu 20 minut Radiožurnálu prohlásil, že informace od syna premiéra Andreje Babiše odmítl v trestním řízení, protože „jsou pořízeny nelegálním způsobem". Pro KSČM je podle Filipa nyní důležité hlasování o státním rozpočtu. O vyjádření nedůvěry vládě bude KSČM jednat příští týden, také se čeká na postoj ČSSD. Od prezidenta Miloše Zemana bude chtít Filip slyšet „jeho pozici vůči vládě". Praha 19:24 14. listopadu 2018

Tvrzení Andreje Babiše mladšího, že byl unesen, podle Vojtěcha Filipa z KSČM „nemá právní relevanci, pochází z jakéhosi videa, které je natočeno bez vědomí, že je natáčen“. Zopakoval tvrzení předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že se jedná o „hyenismus“.

„Zneužili jeho psychického stavu,“ řekl o reportáži Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kterou odvysílala Televize Seznam. Filip si umí představit, že novináři pokládali „návodné otázky“.

Filip by informace poskytnuté Babišem mladším v trestním řízení odmítl. Zveřejněné informace navíc podle Filipa nejsou nové, česká policie je měla a čekala na souhlas švýcarských orgánů. „Vy tady z toho uděláte kauzu, řekne se, že jsou to nové informace, pro mě ty informace nejsou relevantní, protože jsou pořízeny nelegálním způsobem.“

Pro KSČM je podle Filipa hlavní přijetí státního rozpočtu. Vyvolání hlasování o nedůvěry vlády považuje za „klasický útok politických stran“. „Nezažil jsem, že si šest předsedů parlamentních stran stoupne a začne ovlivňovat vyšetřování,“ uvedl Filip a dodal, že nechtěl stát vedle Miroslava Kalouska.

Filip jako jeden z prvních politiků otevřeně vyjádřil předsedovi vlády podporu a toto tvrzení v rozhovoru potvrdil. Andrej Babiš mu navíc ve středu ráno prý řekl, že neví o tom, že by se jeho syn dostal na Krym násilím.

Ve věci, kterou sdělil syn A.Babiše trvám na tom, aby orgány činné v trestním řízení konaly svou povinnost už proto, že ČR má se Švýcarskem platnou smlouvu o justiční spolupráci, stejně ať je brán v úvahu zdravotní stav vyšetřovaného, kdy nepoužitelnost výpovědi přímo hrozí. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) 13. listopadu 2018

O dalším postupu, včetně případného hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, bude KSČM jednat v úterý. Strana bude situaci hodnotit „střízlivě“. Vojtěch Filip však odmítl, že by strana vstoupila do vlády. „My bychom porušili principiální závazky našim voličům,“ vysvětlil Filip a upřesnil, že se jedná o závazky v oblasti armády, zahraniční politiky a daní. „My můžeme přispět tomu, a to jsme udělali, že Česká republika nebude v politické krizi,“ dodal.

Prozatím je ale důležité počkat, jaké bude stanovisko Jana Hamáčka, předsedy ČSSD. Potenciální spolupráce s SPD by podle něj byla problematická, hlavně je ale taková diskuze předčasná, dokud nebude znám postoj sociální demokracie. Dodal, že KSČM a SPD mají sice schodu v bezpečnosti, ale v ostatních oblastech je to „problematické“.

Od prezidenta Miloše Zemana bude chtít Filip slyšet „jeho pozici vůči vládě“.