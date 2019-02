KSČM kritizuje ‚totálně neschopného‘ ministra zahraničí. ‚Nemají do toho co mluvit,‘ řekl Petříček

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) probrat postoje některých ministerstev. Největší nespokojenost vyjadřuje směrem k ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). Nesouhlasí také s některými kroky ministra dopravy Dana Ťoka (ANO). Kromě toho se po páteční schůzi výboru KSČM Filip vyjadřoval také ke státnímu rozpočtu a kauze Huawei. Praha 14:26 15. 2. 2019 (Aktualizováno: 15:12 15. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip, předseda KSČM | Zdroj: ČTK

Filip zdůraznil, že výhrady komunistů, s jejichž podporou menšinová vláda ANO a ČSSD vznikla, směřují k věcným problémům, nikoli personálním otázkám a osobním antipatiím.

Ministerstvu dopravy vyčítají pokus o prodej ČD Cargo, výběrové řízení na mýtný systém a problémy s dálnicí D1. V souvislosti s ministerstvem zdravotnictví zmiňuje Filip personální změny ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Největší kritiku však předseda strany směřuje na ministra Petříčka a jeho ministerstvo. Hovoří o „totální neschopnosti“. Ministerstvu dává za vinu neschopnost postavit se za historický odkaz Čechů žijících ve Volyni a neohrazení se proti válečnému zločinci Banderovi.

Ukrajina...

Komunisté kritizují také Petříčkovu nedávnou cestu na Ukrajinu a postoj k situaci ve Venezuele.

„Oznámil novinářům, že Ukrajina bojuje proti ruské agresi a proruským povstalcům, a v Mariupolu pak podpořil suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a připojil se k sankcím proti Rusku,“ popsali prohřešek ministra.

Za skandální pak označili, že se neohradil proti novému ukrajinskému zákonu, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce.

... a Venezuela

Nesouhlasí také s uznáním Juana Guaidóa jako prezidenta Venezuely. „Opravdu, opravdu není možné, aby se Česká republika připojila k čemukoli, co je v rozporu s mezinárodním právem. Zasahování do vnitřních záležitostí jakékoli jiné země je pro nás nepřijatelný postup. A abychom se vyjadřovali k tomu, kdo je, nebo není prezidentem Venezuely, to si myslím, že nám nenáleží.“

Výkonný výbor Filipovi také uložil, aby při jednání s předsedou vlády přednesl výhrady k některým krokům, které mohou vést k vyšší závislosti České republiky na nadnárodních korporacích. Týká se to především technologií Huawei.

Filip uvedl nesouhlas s krokem ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, který se dle jeho slov „přiklonil k jedné straně v konkurenčním boji.“ Zdůraznil svobodu soutěže jednotlivých výrobců.

„KSČM opět vyzývá k mému odvolání z vlády, i když podpořila programové prohlášení s jasným prozápadním kurzem, včetně našeho členství v EU a NATO. Já tuto politiku naplňuji i proto, že jde o mé osobní přesvědčení,“ reagoval na kritiku Petříček na svém twitteru.

Podotkl, že KSČM není stranou vládní koalice, a nemůže tak do zahraniční politiky či politického a bezpečnostního ukotvení Česka mluvit. Na sociálních sítích také uvedl, že o personálních otázkách rozhoduje za ČSSD její předseda Jan Hamáček.

Schodek maximálně 30 miliard

V debatě došlo také na státní rozpočet. Maximální hranice, kterou jsou komunisti ochotni tolerovat, je 30 miliard. Jinak prý rozpočet nepodpoří. Vláda přitom počítá s 40miliardovým deficitem. Ušetřit by se podle Filipa mělo na provozních nákladech ministerstev. Rozpočet se však bude schvalovat až v září a tyto debaty jsou tedy pouze předběžné.

Na otázku, jak by měla dál spolupráce fungovat, odpověděl Filip, že to budou řešit až na konkrétním jednání, a ne před médii. Místopředseda Stanislav Grospič dodal, že se to týká „převážně sociální oblasti, jejich zaměstnanců, mezd a důchodů“. Znovu chtějí jednat o možnosti zavedení sektorové daně, kterou ANO odmítá. Shodu mohou obě strany najít na zvýšení daně z hazardu.