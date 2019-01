Úřad označuje za riziko železo, nikoliv software. To přece bylo úplně hloupé, řekl Filip ke kauze Huawei

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před čínskou firmou Huawei byla chyba, protože důležité je to „železo“ (hardware), a ne „papíry“ (software). V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to Marii Bastlové řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Česká republika má podle něj dost odborníků, aby si software vyrobila sama. Filip řekl, že se úřad zapojil do konkurenčního boje firem. Rozhovor Praha 11:30 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip z KSČM | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Minulý týden jste se vrátil z Číny. Řekněte mi, co to bylo za cestu?

To byla stranická cesta, kterou jsem plánoval asi od září loňského roku, ale bohužel jsem neměl čas. A pokud jde o cíl cesty, tak jsem si k tomu cíli ještě přidal návštěvu firmy Huawei.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem o kauze Huawei a také o cestě do Číny

Když říkáte, že to byla stranická cesta, to je tedy cesta, kterou platí vaše strana, nebo čínská strana?

Své cesty si platím většinou sám.

Takže z vašich soukromých zdrojů.

Ano.

Vystupoval jste tam, předpokládám, na schůzkách, které jste měl, i se svým titulem místopředsedy Poslanecké sněmovny. Je to tak, nebo ne?

Ano. Jednou a to u svého partnera, místopředsedy všečínského shromáždění lidových zástupů, tedy čínského parlamentu.

Vy jste se tam také sešel, alespoň podle vašich slov, se zástupci společnosti Huawei. To byla schůzka, kterou jste dohodl právě v reakci na nejnovější dění okolo výrobků Huaweie v České republice?

No, svým způsobem ano. Já jsem to neplánoval, ale když mě požádali o setkání, tak jsem to akceptoval.

Takže jste byl požádán vaší čínskou stranou, respektive vaším protějškem.

Ano.

A co s vámi chtěl řešit, pane předsedo? Chtěl vás přesvědčovat, že výrobky Huawei jsou v pořádku?

Ne, to mě nemusel přesvědčovat, to jsem přece už ve svém prvním vyjádření řekl. Přece nesmysl, který vypustili naši úředníci, spočívá v tom, že chtějí naznačit v konkurenčním boji, že levnější a kvalitnější výrobek je pro české spotřebitele horší.

Jde mi o to, proč se do té kauzy Huawei vkládáte? Pokud se nepletu, vy nejste IT expert, nejste IT odborník, tak co vás přimělo k tomu, že jste se do toho problému ponořil?

Protože to bylo tak směšné, že to pochopí, jak říkám, i venkovský advokát, jako jsem já. Podívejte se, to máte, jako když máte stůl, to je ten hardware, to je to železo, to je nějaké zařízení, a pak je software, to jsou papíry na stole a ty papíry si přece děláme my, to nám nedělá žádná firma. Prosím vás, to bylo od začátku tak směšné, že mi to připadalo opravdu nedůstojné tak vysokých úředníků státu.

Předseda KSČM Vojtěch Filip jednal v uplynulých dnech během cesty do Číny se zástupci firmy Huawei | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počkejte, teď jsem tomu nerozuměla, pane předsedo. Jaké papíry si děláme my?

Přece to zařízení, které si koupíte, ať je to telefon, nebo vysílač, je železo bez softwaru, to znamená bez toho programu, který si do toho kupujete, ten si nemusíte kupovat od Huawei, ten si můžete koupit od kohokoliv nebo si ho můžete vytvořit sami. Máme přece IT specialisty, kteří pracují v Silicon Valley a v dalších velkých softwarových firmách po celém světě. To jsou přece ty papíry na stole.

To, na čem vysíláte, jestli to je zařízení takové nebo makové, už nemáme bohužel Teslu, nezprivatizoval jsem ji, nezničil jsem ji, zničili ji jiní při privatizaci českého průmyslu, musíme někde kupovat. A Huawei je druhá největší firma na světě, a dokonce v tom 5G je dál než kolegové ve Spojených státech amerických, takže v tom konkurenčním boji se pokusila horší firma napadnout lepší firmu tím, že řekne, to má bezpečnostní riziko. Prosím vás, jak může mít „železo“ bezpečnostní riziko?

Železo a papíry

Pane předsedo, jednak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval jak před železem, tak před papíry, když bych používala vaši terminologii. To je jedna věc. A druhá věc by mě zajímala, když se bavíme o výstavbě například 5G sítí nebo datových center, co tam je železo a co jsou papíry?

Železo jsou například vysílače nebo velké servery, do kterých se ukládá.

A papíry?

Papíry, to je software a ten si, a to přece nemusí vůbec souviset s Huaweiem, můžeme vytvořit sami, dokonce požádat o to, abychom si software vyráběli sami. Na to máme dost odborníků, můžeme si je dokonce koupit.

A tohle je to, co vám na schůzce v Číně vyprávěl zástupce čínské společnosti Huawei?

Ne. To je moje přesvědčení od začátku. Řekl jsem vám, že už ve chvíli, kdy se vyjádřil Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, jsem to považoval za chybu českých úředníků, že se v konkurenčním boji přikloní na jednu stranu, a to ještě podotýkám, že je ta strana mnohem dražší, to znamená, že by stát musel nakupovat dražší výrobky, když může kupovat lacinější. A navíc stát toho příliš nenakupuje, podívejte se, kdo používá ta zařízení? To je T-Mobile. T-Mobile nevlastní nikdo v České republice, T-Mobile je německý vlastník. Německo se k ničemu takovému nepřipojilo. T-Mobile bude dál fungovat na Huawei.

K Německu se ještě dostaneme, protože tam se pravděpodobně situace vyvíjí a už to není tak jednoznačné, jak říkáte.

Jo? A jak to můžete říct? Jak to můžete říct?

K tomu se dostaneme, pane předsedo. Nebojte se. Ještě bych se ráda vrátila k vaší schůzce v Číně. Můžete mi říci, o čem jste tedy jednali, jaké důkazy vám třeba zástupce společnosti Huawei předkládal nebo co bylo předmětem schůzky?

Žádné důkazy jsem nechtěl. Seznamoval jsem se s novou technologií, kterou tam mají. Navštívil jsem tu firmu...

Takže jste si prohlížel nové telefony.

Řekl jsem, že moje názory znají, že je nezměním. Rád jsem se seznámil s jejími novými technologiemi a to je všechno.

Proč by nějakému českému politikovi mělo záležet na hájení zájmů společnosti například Huawei, ale může se to týkat jakékoli další soukromé společnosti?

A mně nemá záležet na šetření peněz českých daňových poplatníků?

Stejně tak bych se vás mohla zeptat, jestli vám nemá záležet na bezpečnostních otázkách?

To mi také záleží. To mi záleží. A proto vám říkám, že jaký je hardware, to znamená to železo, že pro mě to není rozhodující, pro mě je rozhodující, jaké si k tomu pořídíme softwary, to znamená to, jak to funguje.

Takže vy se zajímáte o kauzu Huawei proto, že její výrobky a služby jsou levnější, rozumím tomu správně?

Ano.

Pane předsedo, abych se dostala dál k tomu, co vy jste říkal po své cestě do Číny. Řekl jste, že to považujete za umělou kauzu vyvolanou konkurenčním bojem vedeným ze Spojených států, ve kterém se čeští úředníci nedokážou vyznat. Proč si to myslíte? V čem se v tom vyznají méně než vy?

Protože označují za bezpečnostní riziko to železo, nikoliv ten software. To přece bylo úplně hloupé.

Oni označují za riziko oboje, pane předsedo.

Přece jestli si koupím, promiňte mi, telefon, který bude Huawei nebo Samsung nebo Apple – když vezmu tři největší výrobce – tak to zařízení si vybavím softwarem. Buď je tam už instalován, nebo si ho nechám přeinstalovat. Přece záleží na mně, jaký tam budu mít. Telefonuju nebo esemeskuju. Samozřejmě při 5G síti můžu posílat maily, můžu se dívat na videa, můžu se samozřejmě koukat na filmy, když to bude provozovat můj operátor.

Pane předsedo, jak se ti úředníci nechali zmást konkurenčním bojem? To tušíte nebo to je nějak zřejmé, máte pro to nějaké důkazy?

Protože vystoupí v televizi veřejně dřív, než to ohlásí například Bezpečnostní radě státu. Vy si myslíte, že tohle by jakýkoliv stát toleroval? Že místo toho, aby informovali ústavní činitele, informují nejdřív média? Jako to považujete za normální? Já ne. Takhle stát nefunguje. Zabývám se teorií státních režimů, politických režimů a stát funguje na tom, že občané mají právo si zvolit své ústavní činitele, to udělají ve volbách a ti ústavní činitelé mají nějakou odpovědnost. A jestliže mám nějakou informaci, která má mít bezpečnostní charakter, tak přece jako první informuji ústavní činitele a ti řeknou, jestli je to tak nebo onak a tu informaci si nechají předložit kompletní. Nikoliv že něco budu řešit podle toho, co vyšlo v těch nebo oněch novinách nebo jestli se to odvysílalo v rádiu nebo televizi. Takhle to nechodí.

Vy ale hovoříte o formě sdělení, ale zároveň napadáte také obsah toho sdělení. A já se ptám, o jaké důkazy to opíráte, když jste advokát, právník, nejste IT specialista, na Národním úřadu pro kybernetickou bezpečnost pracují odborníci, specialisté, tak proč bych měla věřit vašim slovům?

Tak nevěřte. Přece vás k tomu vůbec nenutím. Říkám svůj názor, to nesmím?

Smíte, ale ptám se, jestli pro něj máte také nějaké důkazy nebo podklady?

Ano. Mám pro to důkazy.

A jaké prosím kromě toho železa a papíru?

Jednoduchou úvahu, že jestli si koupím vysílač takový nebo makový, přece nic nemění na tom, co na tom budu vysílat. To záleží na našich orgánech, a nikoliv na tom dodavateli toho železa.

Ale v otázce bezpečnosti je zřejmé nebo je známé, že čínské společnosti mají ze zákona stanovenou povinnost spolupracovat s čínským státem, s čínskými zpravodajskými službami.

Prosím vás, například izraelská zpravodajská služba tou povinností pověřuje každého občana Izraele. To se tady bavíme o něčem, co...

Bavíme se o Huawei, pane předsedo, takže jste v Číně.

Ano. To je zcela soukromá společnost, ta nemá s čínským státem nic společného. Byla založena pěti soukromými osobami a vyrostla...

Bývalým generálem čínské armády.

Třeba. A to ten generál nesmí?

Ale jistě. Jenom říkám, když říkáte, že nemá nic společného se státem. Tak jenom doplňuju.

Ano. Je registrována v Čínské lidové republice, jestli chcete, jako jsou české firmy registrovány rejstříkovými sídly v České republice.

Mají, nebo nemají čínské společnosti povinnost spolupracovat s čínskými tajnými službami?

Takový zákon neznám.

Jste právník, neznáte to, je tam, nebo není ten zákon?

Nikdy jsem o něm neslyšel. Jako zákon Čínské lidové republiky nic takového není.

Spolupráce s tajnou službou

Sinoložka Olga Lomová, která vyučuje na Filozofické fakultě na Karlově univerzitě, o takovém ustanovení v zákoně hovoří již několik let. Rovněž o tom hovoří další odborníci po celém světě. Vy o tom tedy netušíte?

Ne. Já nemám žádný důvod tomu věřit.

Vy nevěříte, že takové ustanovení v zákoně existuje?

Proč bych tomu měl věřit? Tak ať mi to předloží v textu zákona.

Ptal jste se na to někdy někoho?

Samozřejmě že jsem se na to ptal.

A co vám řekli?

Že takové ustanovení není. Že nemůžou takovým ustanovením omezit práva soukromé společnosti. Takhle zněla přesně odpověď.

Generální ředitel společnosti Huawei, který příliš často v médiích nevystupuje, před několika málo dny dal světovým novinářům rozhovor. Odpovídal v něm na otázku, jakým způsobem jeho společnost spolupracuje s čínskou vládou, a neřekl, že takové ustanovení v čínských zákonech není.

No, to neřekl.

Jde mi tedy o to, abychom se bavili pravdivě.

Já vám odpovídám. Vím, jakou já jsem dostal odpověď. Jestli pan generální ředitel má jiné poznatky nebo jiné úkoly, to je jeho věc. Ještě se vraťme k tomu, jestli může takový zákon působit na území České republiky. Nemůže, protože Česká republika je ovládána evropským právem a českým právem. Platí u nás ústava, mezinárodními smlouvy, kterými je Česká republika vázána ve druhé kategorii a ve třetí kategorii pak zákony a podzákonné normy. Takže u nás platí nějaký zákon a každý, kdo by ho přestupoval, byť by postupoval podle zákona, ať už kanadského, amerického, čínského nebo indického, tak postupuje v České republice protiprávně, kdyby sděloval interní informace. Ale pokud je mi známo, tak porušování listovních zpráv je chráněno mezinárodní úmluvou, mezinárodním paktem o politických a občanských právech a to platí všude.

Pane předsedo, před několika měsíci se v médiích objevila informace o tom, jak čínské společnosti stavěly sídlo pro Africkou unii v africké Addis Abebě, a to včetně IT vybavení. Loni vyšlo najevo, že pět let vysávaly z daného centra veškerá data a posílaly je do Šanghaje.

Nedávno bylo také zveřejněno, že americké zpravodajské služby odposlouchávaly Angelu Merkelovou. Co si mám o tom myslet?

Ptám se vás na to, co si myslíte o odesílání informací ze sídla Africké unie.

Stejnou kategorií vám na to odpovídám. Co si mám o tom myslet? Myslím si, že to je nesprávné, stejně jako si myslím, že je nesprávné, že Američané odposlouchávají kancléřku Spolkové republiky Německo. Možná že odposlouchávají mne. Já nevím.

Až se budeme bavit o špionáži Spojených států, tak se k tomu nepochybně dostaneme. Teď se bavíme o podezření ze špionáže čínské společnosti Huawei, a proto se vás, pane předsedo, ptám...

Počkejte, buď jste si mě pozvala do pořadu a chcete slyšet moje názory, nebo chcete slyšet svoje (názory - pozn. red.), a pak já můžu odejít. Jak chcete.

Chci slyšet vaše názory, ale na to, o čem se bavíme.

Ano. A já vám na to odpovídám jasně. Že mi vadí zneužívání zpravodajských služeb od každého státu. Takže když se o tom bavíme, tak já vám jenom říkám, že já nemohu věřit tomu, že to dělají pouze čínské firmy. Myslím si, že je hodně toho, co tady dělají jiné firmy jiných států a to mi vadí. Tak ať se Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost snaží, aby nás nemohly vytěžovat zpravodajský služby jiných států, německých, amerických, ruských, čínských, indických, izraelských. Opravdu, jestli máme zachovávat minimálně sdílenou státní suverenitu, tak v tom případě si to musíme zajistit a určitě to nezařídíme tím, že si koupíme takový monitor nebo onaký monitor nebo tento nebo tamten vysílač. Zařídíme to tím, že bude bezpečná síť.

Pane předsedo, když říkáte, že nevěříte tomu, že to dělají pouze čínské firmy, takže čínské firmy to dělají?

Já vám říkám, pokud to dělají, je to nezákonné a mělo by se to potrestat.

Dobrá. Co jste si myslel o několik dní starém zásahu polských zpravodajských služeb, kdy Poláci zatkli jednoho Poláka a jednoho Číňana, který byl jedním z ředitelů místní pobočky Huawei, a obvinili je ze špionáže?

Tak ať to dokážou, a pokud je odsoudí, tak to bude správné. Pokud je ovšem zatkli a prokáže se, že je zatkli bez důkazů, tak v tom případě budou mít problém polské zpravodajské služby a polská policie.

Operátoři bez licence

Pane předsedo, prezident Miloš Zeman řekl, že na události nebo zkrátka na dění kolem společnosti Huawei by mohly doplatit české společnosti, konkrétně zmínil například společnost PPF. Jaké jsou vaše informace v tomto směru?

To by mohly. Protože pokud je donutíme, byť je to soukromá firma, nevím tedy, jakým zákonem, aby si nekupovaly Huawei, když jsou vlastníky O2, tedy telekomunikační společnosti, tak jim zdražíme nákup jejich materiálu a ony nám pravděpodobně zdraží služby. Určitě by se ty firmy dostaly do nevýhody, protože Německo to nechystá pro T-Mobile, takže by se dostaly do nevýhody vůči T-Mobilu.

Jaký by měl být vlastně z vašeho pohledu postup politiků? Měli by politici v tomto případě hájit zájmy PPF a eventuálně proč?

Ne. My bychom měli hájit primárně zájmy občanů České republiky, aby měli bezpečnou síť. A můžeme se na to ptát majitelů těch firem. Horko těžko se budeme samozřejmě ptát německých firem. I když můžeme jim určit, že bezpečnost sítě musí být taková, že nedotknutelnost doručovaných zpráv je garantována. To můžeme udělat. Ale když bychom zjistili, že to není garantováno, tak jim samozřejmě můžeme odebrat licenci, kterou tady mají na provozování sítě T-Mobile (PPF provozuje síť O2 – pozn. red.).

Není to ale tak, že vy jako politici byste se v této kauze angažovali, abyste mimo jiné hájili obchodní zájmy PPF, a to ať už jde o spolupráci s Huawei, nebo o obchodní aktivity PPF na čínském trhu?

Prosím vás, to je jejich věc. Já znovu odpovídám, já jsem neprivatizoval Český Telecom. Já jsem nebyl ten, který prodával majetek státu včetně bezpečnostních sítí. Neobviňujte mě z něčeho, co je součástí dnešního typu ekonomiky v České republice. To je liberalizovaná ekonomika, do které politici mohou vstupovat pouze nějakým zákonem, který v tom prostředí může působit. Nebo bychom to museli znárodnit, vyplatit jim náhradu za znárodněný majetek a provozovat to sami. Na to asi momentálně nemáme.

Vy jste také řekl, že byste se chtěl v tomto týdnu sejít s prezidentem Milošem Zemanem k tomuto tématu. Už máte nějaký termín vaší schůzky?

Ještě ne.

A můžete mi říct, co přesně by mělo být obsahem, jestli chcete i do budoucna třeba nějakým způsobem koordinovat svůj postup? Protože prezident Miloš Zeman je vedle vás druhý výrazný obhájce společnosti Huawei v této situaci.

Já myslím, že v České republice je lidí tohoto názoru mnohem víc než já a Miloš Zeman.

Vy jste mediálně nejcitovanější.

Dobře, tak jsme mediálně nejcitovanější.

S panem prezidentem.

Nevím, čím jsem si to zasloužil.

Možná je to díky vaší ústavní funkci.

To je možné. Já jenom podotýkám, že mně jde o to, že zájem občanů České republiky můžeme hájit jenom tím, že pravidla pro podnikání budeme mít pro ty podniky, které fungují na určitém segmentu trhu, stejné. Nemohu nastavit společnosti PPF jiné podmínky, než budou nastaveny pro společnost T-Mobile, když jsem si vybral tyto dva provozovatele. Mohu samozřejmě mluvit o jiných operátorech. Ale tady je evidentní, že jeden vlastník je český, druhý je německý. Německo žádné kroky vůči svým podnikům v této věci nepodniká, Česká republika tady mediálně dělá obraz toho, že se stalo něco strašného. Já jen říkám, ano, jestli nemáme důvěru v ten software, tak si objednejme jiný nebo vytvořme společnost, která bude pracovat softwarově na tom, aby na těch jednotlivých železech, na tom hardwaru fungovala bezpečná síť.

Pane předsedo, vy jste znám poměrně dobrými politickými kontakty s čínským velvyslancem v Praze. Jak jste se díval na předvánoční kauzu toho, kdy čínský velvyslanec informoval na sociálních sítích o svém setkání s premiérem Andrejem Babišem a premiér vzápětí řekl, že velvyslanec lhal.

Obecně považuji vyjadřování na sociálních sítích za věc, která možná může být v soukromém sektoru, ale nemůže být mezi ústavními činiteli a mezi diplomaty.

Měl by podle vás čínský velvyslanec nebo čínské velvyslanectví ten dotyčný facebookový status smazat?

To může být možná někoho přání, ale je to zase jenom jejich věcí. Já používám twitter, používám ho už několik let, ale používám ho velmi omezeně právě proto, abych vzhledem ke své ústavní funkci…

Mě jenom zajímal váš názor.

Já vám říkám svůj názor.

Ten jste mi právě neřekl.

Já jsem vám ho řekl. Já jsem vám řekl, že považuji používání sociálních sítí mezi politiky a mezi diplomaty za věc, která si zaslouží mnohem větší opatrnosti, než jako to řada lidí používá.