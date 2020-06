Filip: Máme seznam bodů, které bychom nepodpořili, pokud premiér neodvolá ministra Petříčka

„Premiér o seznamu ví. Co přesně nepodpoříme, je věcí vyjednávání,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Tomáš Petříček (ČSSD) podle něj nereprezentuje zájmy České republiky. Filip také znovu reagoval na svůj výroku o československých legionářích v Rusku a mluvil o obhajobě postu předsedy strany na podzimním sjezdu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:25 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip, předseda KSČM a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny | Zdroj: Český rozhlas

Před dvěma týdny jste v rozhovoru pro oficiální noviny ruského ministerstva obrany Krasnaja zvezda mimo jiné řekl, budu citovat: „členové KSČM a další čeští občané kladně hodnotí skutečnost, že ruská vláda nemá zájem na tom, aby nutila místní úřady stavět památníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku.“ Tolik citace v překladu toho, co vyšlo v Krasnoje zvezdě. Stojíte si za těmito slovy?

No stojím. Protože zaprvé jsem to neřekl já, jako že to je můj názor, ale je to názor občanů, kteří opravdu tento názor zastávají. Já si nemyslím, a říkal jsem to před chvilkou v Poslanecké sněmovně, že máme lidem říkat, že co si smí a nesmí myslet. A takový názor v české společnosti existuje a já nemohu lhát a říkat, že takový názor není.

Ano, takový názor existuje, lidé říkají, byla to složitá věc, ne všichni bojovali za to, co oceňujeme a musím říct, že československé legie si zaslouží ocenění vzhledem k tomu, že se podílely nejméně na dvou věcech. Pro nás nejzásadnější je vznik samostatného československého státu a druhá věc je zkrácení první světové války, protože jejich operace, která zabránila německým vojskům přesunout se na západní frontu, vlastně umožnila rychleji skončit válku a porážku Německa v první světové válce.

Pokud uznáváte, že legionáři pomohli zkrátit první světovou válku, proč jste v rozhovoru pro ruský deník proti tomu, aby v Rusku byly památníky padlým legionářům?

Já jsem to řekl v té situaci, že pokud my bouráme pomníky rudoarmějcům, například ta ostudná demontáž pomníku Ivana Štěpanoviče Koněva, nemůžeme od Ruské federace požadovat, aby udržovala naše památníky nebo aby stavěla nové.

Ale promiňte, tak to tam není v těch novinách.

No dobře, to je samozřejmě novinářská zkratka. Já jsem hovořil o odstavci, myslím předtím v tom rozhovoru, právě o Koněvovi a o tom, že já to považuju za věc, která si zaslouží odsouzení. Že takový krok je v rozporu s českým právním řádem, protože i zastupitelé obcí jsou podle své přísahy odpovědni za plnění Ústavy, zákonů České republiky, včetně mezinárodních smluv.

Ale pokud to tedy dáváte do souvislosti s odstraněním sochy, tak ta posloupnost přece je úplně jiná. Například v Samaře se už od roku 2012 čeká na to, až dodaný památník legionářům bude postaven na to konkrétní místo, je tam prázdný podstavec. To je přece dávno předtím, než se vůbec v Praze 6 začalo řešit, jestli se odstraní socha maršála Koněva. Neměla by ta argumentace tedy být opačně, že když vy nemáte tolik, teď můžeme dodávat různá slova. Zkrátka pokud nechcete stavět památníky českým legionářům, není potom o to legitimnější uvažovat o tom, jestli my máme mít vašeho maršála?

Takhle to neznělo. A ta posloupnost přeci byla jiná. Já jsem zastal na mnoha cestách do Ruské federace toho, aby ty památníky stály. Například památník v Bugulmě československým legiím, nový pomník Jaroslava Haška jaksi nejen v Bugulmě a jeho muzeu, ale i v Moskvě. To všechno tam stojí. A musím říct, že my jsme taky dávali zpátky... Já jsem musel koupit sochu rudoarmějce, abychom ji mohli v Dražíči postavit zpátky na pomník, protože byla v roce 90 odsud sejmuta a jenom díky jednomu člověku, který si ji uložil na své zahradě, nebyla zničena. My jsme ty památníky likvidovali už v roce 1990, 1991, to je ten problém.

Podle informací, které ve středu zazněly ve sněmovně, v České republice je kolem čtyř tisíc hrobů, pomníků a památníků ruských vojáků, Česká republika na jejich údržbu dala 100 milionů korun. Na straně druhé v Rusku peníze, které tam naše republika posílala na to, aby se Rusové postarali o památníky, podle zprávy ministerstva obrany doputovaly někam jinam. Mluvili jsme o památníku v Samaře. Není ta situace taková, že by na místě naopak bylo tlačit z vaší pozice prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny na ruské úřady i na ruskou veřejnost, aby si tuhle disproporci uvědomila?

Já jsem tak vždycky tlačil.

A proč jste tak netlačil v tom rozhovoru pro Krasnaju zvezdu?

No protože už jsem neměl ochotu na to tlačit po té ostudě s památníkem Koněva. Já jsem opravdu několikrát při svých cestách do Ruské federace pomohl tomu, aby se postavily ty památníky. Nebyl jsem sám, byla řada českých politiků, kteří o to usilovali. A dělali jsme tyto kroky. Ale to, co se tady odehrálo, je v samotném rozporu s mezinárodní smlouvou z roku 1993 a myslím si, že momentálně například Česká republika neplní to ustanovení, že pomník Koněva má být přístupný. On není přístupný, a to zavinila Praha 6.

Ještě k té citaci. Mimochodem tak, jak jsem to citoval z těch ruských novin, tak jste to opravdu řekl, protože třeba předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček včera v rozhovoru pro Aktuálně.cz říkal, že jste mu ukázal jiné autorizované zněn. Řekl jste to tak, jak to všichni citují anebo to bylo jinak?

Ne, je to trochu jinak, protože to je trochu špatný překlad z ruštiny zpátky do češtiny. Já jsem dával předsedovi sněmovny svůj český text, který jsem nechal překládat do ruštiny a při tom zpětném překladu došlo k tomu posunu.

Chápete, že se vaše slova mohla dotknout legionářů a jejich potomků?

Ano, chápu.

Není na místě omluva?

Já jsem ale ocenil legionáře s tím, že já oceňuju dlouhodobě...

V textu jste řekl, že nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci. Tím jste je ocenil?

Ta citace musí být kompletní, to znamená, že někteří opravdu pro to nic neudělali. A proto jsem argumentoval také tím Jaroslavem Haškem a velitelem města Bugulmy, kdy Jaroslav Hašek popisuje v tom, jak se stal na základě zmocnění velitelem města Bugulmy, odzbrojil celé město, a pak se nechal dobýt...

To znamená, že ten si památník zaslouží, a ti, kteří zemřeli u Samary, si ho nezaslouží podle vás? To chcete ty jednotlivé padlé nějak kádrovat?

Já je nekádruju. Kádrují je ti, kteří rozhodují o tom místě, ty místní samosprávy. Jako my je kádrujeme tady, tak oni to dělají a já s tím nesouhlasím.

Vy s tím tedy nesouhlasíte, proč to tedy ale v tom rozhovoru schvalujete?

No protože takový je názor české veřejnosti.

A vy ten názor sdílíte?

Já ho nesdílím, ale musím to říct. Přeci nebudu lhát, že všichni jsou nadšení z toho, že se tam mají stavět památníky...

Počkejte, vy jste řekl členové KSČM...

KSČM a někteří další občané.

A někteří další, to znamená, všichni členové KSČM včetně vás to sdílí?

Všichni členové ne. Ale já jsem řekl, že členové a někteří další, čili jako...

A vy osobně to tedy nesdílíte?

Samozřejmě že boj proti Velké říjnové socialistické revoluci členové KSČM nesdílí, protože jsou přesvědčeni, že boj za práva pracujících je oprávněný a myslím si, že se několikrát prokázalo, že ta práva pracujících opravdu byla zvýšena. Venkoncem v době dvou soustav, kapitalistické a socialistické, také vznikl teprve až na základě toho soupeření těch dvou soustav vlastně sociální stát.

To bychom se dostali dál, k socialistické revoluci a k ruské občanské válce. Zpátky k té otázce. Neuvažujete o tom, že byste se legionářům omluvil? Pokud tedy sám říkáte, že ten názor, který jste řekl, nesdílíte.

Legionáři mé názory znají, já s nimi spolupracuji a nevnímám to tak, že bych se měl omluvit za to, že jsem řekl pravdu o názorech občanů České republiky.

Předseda Poslanecké sněmovny včera v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že za ty své výroky o legionářích jste v jakési podmínce. Jak to vnímáte?

No tak je to jeho právo to říkat. Já mu to nebudu rozmlouvat. Já jediné, co opravdu musím říct nahlas a řekl jsem to ve sněmovně, že si nenechám vzít vlastní názor a budu svůj názor říkat nahlas vždycky, protože abych se začal bát, tak to už bych musel přestat dělat politiku.

Volba předsedy

KSČM měla mít v dubnu volební sjezd. Kvůli epidemii koronaviru jste ho přesunuli na konec listopadu. Souvisí vaše razantnější vyjádření i ohledně legionářů s tím, že u členů své strany cítíte poptávku po tom, aby vedení jejich strany bylo ostřejší?

To já myslím, že nesouvisí. Já se vyjadřuju ostřeji k tomu, co považuji za opravdu velmi problematické nebo do budoucna složité v české společnosti. Nikdy jsem si nebral servítky, i když jsme hlasovali pro vyslovení důvěry vládě a řekl jsem, že budeme vládu tolerovat, tak jsem vlastně od prvního okamžiku říkal předsedovi vlády, že pan ministr Dan Ťok (exministr dopravy za hnutí ANO, pozn. red.) tam nemá co dělat. Uznal to až po delší době. Že to bylo správné rozhodnutí, že už tam ministr Ťok není, si myslím, že uznala většina, protože to požadovaly i ostatní opoziční strany, i ze strany vládní koalice takový požadavek byl.

Mimochodem když tedy tohle sám otevíráte, tu současnou situaci, kdy tam není plnohodnotný ministr, kdy dopravu spravuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) z vašeho pohledu je dobrá?

Já jsem se na tom neshodl s panem předsedou vlády, ale nemám žádnou personální pravomoc. Je to věcí předsedy vlády, ale nahlas jsem mu řekl, a říkám to veřejně, že považuju toto řešení za nesprávné.

A je to lepší, než když tam seděl Dan Ťok?

To je lepší, protože pan místopředseda vlády Havlíček skutečně je schopen donutit své podřízené a náměstky k tomu, aby se to činilo. Já to vnímám například na stavbě D3, na posunu například, který je u výstavby železničních koridorů a podobně. Takže ano, ta koordinace práce je tam vyšší, i když jsem pořád přesvědčen, že kdyby tam byl samostatně ministr, a teď nesnižuju zásluhy místopředsedy Havlíčka, že by to bylo ještě lepší, protože na dopravě je opravdu hodně co dělat.

Vrátím se k vašemu sjezdu. Jste už rozhodnutý, jestli budete usilovat o znovuzvolení do čela strany?

To řeknu až kádrové komisi sjezdu. V tuto chvíli jsem rád za to, kolik mám nominací a připravuju svoji vizi o tom, jak by se měla strana v budoucnu chovat.

To znamená, že se připravujete na to, že budete obhajovat?

I tak se to dá říct, protože jsem přesvědčen o tom, že KSČM má dostatek kandidátů, jak na funkci předsedy, tak na funkci místopředsedů, tak na funkci předsedy revizní a rozhodčí komise, to jsem rád, že je takový zájem, protože to znamená, že ti lidé vidí perspektivu v komunistické straně i v angažování se v tak vysokých funkcích. A abych jako současný předseda nepředložil nějakou vizi, to bych považoval za své selhání. A na druhou stranu jsem rád, že mám protikandidáty, protože ten souboj o vedení strany může přinést ještě mnohem větší škálu programového směřování strany.

Za jakých okolností byste se rozhodl nekandidovat?

Tak samozřejmě musím zvažovat svůj zdravotní stav a také musím brát ohled na manželku. Ta mi řekla, že se o tom poradíme v létě.

Vy budete mít sjezd po krajských volbách. Bude ve vašem rozhodování hrát roli i to, jak KSČM v krajských volbách dopadne?

Tam bude mnoho věcí, které v tom budou hrát roli, ale krajské volby mezi ně samozřejmě patří.

Co by bylo neúspěchem KSČM v krajských volbách?

Výrazný pokles počtu zastupitelů anebo neobsazení některého kraje. Pokles okolo 20 % by byl velký ústup.

Říkal jste, že vítáte, že je tolik kandidátů, že je to podle vás důkaz víry v budoucnost KSČM. Na druhou stranu není to výraz nedůvěry v budoucnost vás jako předsedy, že jich je tolik?

Já myslím, že ne. Je to opravdu počtem těch lidí, kteří se za těch 30 let existence Komunistické strany Čech a Moravy v jednotlivých funkcích vypracovali tak, že mohou nabídnout naší straně svou zkušenost, schopnost a také odpovědnost za tu práci.

Vy jste v minulých volbách do sněmovny v roce 2017 zaznamenali vůbec nejhorší volební výsledek za dobu od vzniku Komunistické strany Československa, od roku 1921. Předvolební průzkumy vám předpovídají ještě horší výsledek. Čím to podle vás je?

No, to jsou dvě věci. Jednak ten setrvalý tlak na KSČM a docela lživá propaganda o nás, která je součástí politického boje. Ostatní politické strany spojují KSČ a KSČM. KSČM přitom za 30 let své existence nic takového, co se komunistům vyčítá, neudělala.

Na druhé straně jste říkal, že pro členy KSČM je problém zpochybňování Říjnové revoluce. Neznamená to, že se hlásíte k odkazu KSČ?

Ne. To je odkaz komunistického hnutí mezinárodního. Výhodou komunistů je, že jejich programovým základem je dialektický a historický materialismus a třetí zákon dialektiky říká, že jenom něco z vývoje zůstává. My jsme schopni říct, tohle se neosvědčilo, tohleto budeme dál dělat, protože to se osvědčilo a tohleto dál dělat nebudeme a nahradíme to něčím jiným. To je dialektika, že jsme schopni hodnotit objektivně a kriticky naši činnost.

Tohle se osvědčilo, tohle je práce pro lidi, ta je důležitá, ta je podstatná a obrana oprávněných zájmů pracujících, ať už pracují rukama, hlavou, ať jsou u počítačů nebo jestli jsou v supermarketu nebo jestli dělají na dílně nebo jsou zaměstnanci nějaké konstrukční kanceláře, to nezáleží. Ale pracují svýma rukama a hlavou, to je předmět zájmu naší politiky, to je politický program strany.

Filip v ruských armádních novinách volal po rezignaci Petříčka. ‚Chystá se na sjezd KSČM,‘ reaguje ministr Číst článek

Kritika ministra Petříčka

KSČM toleruje současnou vládu, zároveň ostře kritizujete především ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Budete tlačit na to, aby Tomáš Petříček skončil ve vládě?

Já jsem to řekl i minulý týden při návštěvě u prezidenta republiky, že jsem považoval za největší selhání ministra zahraničních věcí to, že se ohledně výsledků druhé světové války připojil k prohlášení ministrů zahraničních věcí těch států, které měly na konci třicátých let fašistické vlády. Ale my jsme byli součástí vítězných mocností, u nás padlo 360 tisíc lidí, nikdy jsme neměli fašistickou vládu.

Co konkrétně budete dělat, aby Petříček skončil?

Připravili jsme interpelace. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí mimořádné schůze, tak interpelace nebudou ani tento týden.

A je interpelace cesta k tomu, aby skončil ministr zahraničí?

Já myslím, že ano. Protože nakonec když toho tlaku přes ty jednotlivé výhrady vůči ministrům má premiér dost, tak ho může odvolat. Samozřejmě je to věcí koalice. My jenom tolerujeme vládu, nemáme žádnou páku na to, aby pan premiér ministra Petříčka odvolal.

Máte přece páku, protože nemusíte podporovat některá hlasování, použijete i tento argument?

Ano. I to použijeme. Co přesně nepodpoříme, je nyní věcí vyjednávání.

A máte nějaký seznam? Kolik takových věcí je? Ví o něm premiér?

Máme. Dost. Panu premiérovi jsem řekl, jaké kroky budeme činit tak, aby bylo jasné, že my se nesmíříme s tím, že Česká republika v podstatě mluví o suverenitě státu, ale poklonkuje a realizuje politiku, která není v českém národním zájmu.

Publikoval jsem srovnání našeho postavení v době našeho zapojení do RVHP – to byla mezivládní organizace, nikdo nám nemohl nic nařídit a my dneska projednáváme na organizačním výboru priority zákonů, které máme projednat, protože bez jejich projednání nám Evropa hrozí sankcí. To je nesmysl.

Dopady koronaviru

Máte jako KSČM připraveny návrhy opatření proti dopadům koronaviru, které byste chtěli prosadit?

Ano. Máme zaprvé program pro malé obce do tří tisíc obyvatel tak, aby jim byly kompenzovány výpadky z výběru daní.

To znamená, tím budete kompenzovat to, že minulý týden jste pomohli vládě prosadit, aby ty obce přišly o peníze?

Ano. Protože my nemůžeme ty peníze plošně rozdělit, protože ty velké obce samozřejmě budou lépe řešit svůj rozpočet než malé obce. A zejména u investic by ten podíl obcí nestačil na to, aby tu investici podíleli. Na druhou stranu není možné, abychom podporovali obce a nepodporovali občany, kteří opravdu mohli utrpět v krizi tím, že ztratili práci, nedostali dostatek prostředků nebo ty prostředky nestačily na jejich nájem. Obec si vždycky lépe pomůže, může odložit platby, na rozdíl od té rodiny, která například nájem nebo elektřinu nebo vodu musí zaplatit pokaždé.

Čili tíha musí stát rovnoměrně na státu, krajích a obcích, protože výběr daní je jednotný. My samozřejmě respektujeme, že obce mají právo zvýšit například daň z nemovitosti, to je jejich věcí, aby si zvýšily příjmy, aby to nepřehazovaly na Poslaneckou sněmovnu, to je stoprocentně jejich příjem. Ale u sdílených daní, to znamená u daně z příjmu fyzických a u daně z příjmu právnických osob, je potřeba, aby se podíleli na sníženém výběru vzhledem k výpadkům ekonomiky i kraje a obce, a to v tom podílu 9 a 23 %.

Když mluvíte o možnosti zvýšit příjmy, budete navrhovat třeba zvýšení daní nebo zavedení nových daní?

My jsme o tom mluvili u digitální daně, kde stát ustupuje tlaku Spojených států amerických, abychom nezaváděli daň vůči Facebooku anebo samozřejmě můžeme mít sektorovou daň jako bank.

A to budete jako KSČM navrhovat?

Ano. To máme v projednávání teď v tvorbě rozpočtu 2021.

Uvažujete třeba i o zvyšování daně z příjmu?

Ne. My uvažujeme o sektorové dani. V případě daně z příjmu je naším programem daňová progrese.