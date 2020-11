Filip: Konkrétní komunisté pracovali před rokem 1989 ve prospěch společnosti. Neodpovídali za systém

Volební neúspěchy pronásledují české komunisty už několik let. Dlouholetý šéf KSČM Vojtěch Filip připouští svou osobní odpovědnost: „Proto jsem dal svou funkci k dispozici, ale budu vykonávat funkci do doby, kdy orgány, které dnes nemohou z epidemiologických důvodů zasedat, budou moci situaci změnit.“ K tomu by ale mohlo dojít až v listopadu příštího roku nebo dokonce později. Praha 18:25 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip považuje za závažnou osobní chybu, že nedeleguje dostatek pravomocí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Filip v Interview Plus zároveň připomíná, že za dobu jeho předsednictví měla strana absolutně nejlepší politický výsledek v krajských volbách v roce 2012 a druhý nejlepší výsledek v celé historii v roce 2013, kdy získala 33 poslanců.

Jakou odpovědnost za klesající politické preference nese současné vedení KSČM?

„V roce 2016 jsme v krajských volbách neuspěli a v roce 2017 jsme měli nejhorší výsledek v parlamentních volbách,“ říká s tím, že třeba sociální demokracie nebo hnutí ANO někdy přebírají komunistické straně témata.

Chyba proto podle něj nebyla v politickém programu KSČM: „A když to není v programu, je to v lidech. Ptal jsem se, kde jsme udělali chybu, a začínal jsem u sebe. A třeba jsem zjistil, že řadu věcí raději udělám sám, než abych je někomu svěřil.“

Filip tedy považuje za závažnou osobní chybu, že nedeleguje dostatek pravomocí. „Také je potřeba změnit organizační řád strany a nedonutil jsem prvního místopředsedu, aby lépe připravil organizační konferenci, kde bychom změnili stanovy a udělali krok k tomu, že bude větší rovnost členů ve straně.“

Záslužná práce

To, že by klesající podpora komunistů souvisela s celospolečenskými změnami, předseda zpochybňuje. „Jako dialektik vnímám, že strana vznikla v určitém historickém období a její historická role se může naplnit. Ale nemyslím si, že to je v tuto chvíli.“

„Teď jsme spíš v přechodném období, kde se lidé spoléhají na konkrétní a krátkodobá opatření, ale vrátí se určitě k těm dlouhodobým plánům a k tradičním politickým stranám. Ukazuje se, že krátkodobá opatření řeší ten akutní problém, ale neřeší perspektivu, kterou lidé potřebují,“ řekl Filip

Předseda komunistů uznává, že někomu může vadit třeba jen název strany, protože upomíná k totalitnímu režimu mezi lety 1948 až 1989. „Někomu to může vadit a někdo si zase nepřeje, abychom plivali na práci našich otců a dědů,“ upozorňuje.

„Mluvím o tom, že konkrétní lidé, komunisté, neudělali nic špatného ani před rokem 1989. Prostě pracovali ve prospěch české společnosti, rodin, obcí a měst. A to je realita. Tito lidé neodpovídali za ten systém, ale za svou práci, která byla odvedena velmi dobře,“ hájí historické zásluhy českých komunistů Filip.

Až do sněmovních voleb

Filip nevylučuje, že by KSČM opět vedl do sněmovních voleb v příštím roce. „Ale osobně usiluji o to, abychom mohli situaci vyřešit co nejdříve. Všechny úkoly, které dávám svým místopředsedům, k tomu směřují,“ říká.

O vedení strany se rozhoduje na sjezdu strany. „Měl se konat letos v dubnu, ale odložili jsme jej na listopad. Zatím máme termín 27. listopadu příštího roku, ale nejzazší termín je podle stanov květen 2022,“ říká Filip a dodává:

„Vytvářím prostor pro další kandidáty na funkci předsedy naší strany, kterých je jedenáct a je evidentní, že o tuto funkci je v členské základně zájem. Nikdo ale nechce destabilizaci naší strany. A nahrát tak naší politické konkurenci,“ uzavírá Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy.

